Obavijesti

Galerija

Komentari 0
LJUDI NA ULICAMA

FOTO U Sarajevu sedmi prosvjed zbog tramvajske nesreće, traži se odgovornost: Želimo istinu!

Tisuće ljudi među kojima su prevladavali studenti i učenici okupile su se u subotu u Sarajevu na novim prosvjedima tražeći odgovornost za tešku prometnu nesreću u kojoj je 12. veljače uslijed iskliznuća tramvaja poginuo 23-godišnjak a teško ozlijeđena 17-godišnja učenica
Nastavljen sedmi po redu protesti građana u Sarajevu zbog tragične tramvajske nesreće
Novi prosvjedni skup organiziran je na poziv kojega su poslali iz organizacije Studentski parlament Sveučilišta u Sarajevu te iz sindikata srednjoškolskog obrazovanja a simboličnu potporu pružile su im i manje skupine prosvjednika koje su se istodobno okupile u Zenici i Tuzli. | Foto: Armin Durgut/PIXSELL
1/33
Novi prosvjedni skup organiziran je na poziv kojega su poslali iz organizacije Studentski parlament Sveučilišta u Sarajevu te iz sindikata srednjoškolskog obrazovanja a simboličnu potporu pružile su im i manje skupine prosvjednika koje su se istodobno okupile u Zenici i Tuzli. | Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026