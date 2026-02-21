FOTO U Sarajevu sedmi prosvjed zbog tramvajske nesreće, traži se odgovornost: Želimo istinu!

Tisuće ljudi među kojima su prevladavali studenti i učenici okupile su se u subotu u Sarajevu na novim prosvjedima tražeći odgovornost za tešku prometnu nesreću u kojoj je 12. veljače uslijed iskliznuća tramvaja poginuo 23-godišnjak a teško ozlijeđena 17-godišnja učenica
Novi prosvjedni skup organiziran je na poziv kojega su poslali iz organizacije Studentski parlament Sveučilišta u Sarajevu te iz sindikata srednjoškolskog obrazovanja a simboličnu potporu pružile su im i manje skupine prosvjednika koje su se istodobno okupile u Zenici i Tuzli.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Nakon okupljanja pred Zemaljskim muzejom u Sarajevu, prosvjednici su blokirali promet i potom se se u koloni zaputili ka središtu grada zaustavljajući se pred sjedištima tijela vlasti uz uzvike "pravda, pravda" i "istina, istina".
Na čelu kolone bio je istaknut transparent s fotografijama mladih ljudi i djece koja su smrtno stradala u različitim incidentima pod nerazjašnjenim okolnostima uz natpis "Djeca koju je ubio sistem".
Među onima koji su nosili taj transparent bio je Muriz Memić koji godinama bezuspješno traga za odgovorima kako je još 2016. godine u Sarajevu smrtno stradao njegov sin Dženan koji je tada imao nepune 23 godine. Taj je slučaj ranije također pokrenuo veliki val prosvjeda u Sarajevu no oni nisu pomogli utvrđivanju istine.
Memić, koji vjeruje kako mu je sin ubijen, kazao je novinarima kako je na mladima pokrenuti revoluciju a on im u tome daje potporu i tvrdi da treba krenuti od pravosuđa.
"Ako promijenimo stanje u pravosuđu, promijenit će se i stanje u politici", kazao je Memić.
Sudionici subotnjih prosvjeda u Sarajevu ponovo su tražili brzu i transparentnu istragu o iskliznuću tramvaja, sređivanje stanja u gradskom prometnom poduzeću GRAS te u Studentskom centru koji je mjesecima bez uprave dok se u studentskim domovima gomilaju problemi.
Istragu o nesreći u kojoj je poginuo student Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu Erdoan Morankić a teško ozlijeđena učenica Katoličkog školskog centra Ella Jovanović čije je stanje sada stabilno vodi tužiteljstvo Sarajevske županije.
Istragu je zakomplicirala činjenica da nadzorna kamera u tramvaju koji je iskliznuo s tračnica nije radila pa je sada teško utvrditi što se točno zbilo odnosno je li ponašanje vozača bilo adekvatno.
