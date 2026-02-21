FOTO U Sarajevu sedmi prosvjed zbog tramvajske nesreće, traži se odgovornost: Želimo istinu!

Među onima koji su nosili taj transparent bio je Muriz Memić koji godinama bezuspješno traga za odgovorima kako je još 2016. godine u Sarajevu smrtno stradao njegov sin Dženan koji je tada imao nepune 23 godine. Taj je slučaj ranije također pokrenuo veliki val prosvjeda u Sarajevu no oni nisu pomogli utvrđivanju istine. | Foto: Armin Durgut/PIXSELL