FOTO U septičkoj pronašli ženu, policija potvrdila da su uhitili muškarca zbog događaja u Tenji

Policija je uhitila muškarca koji se dovodi u vezu s kaznenim djelom koje se progoni po službenoj dužnosti. Kriminalističko istraživanje je u tijeku, priopćila je osječka policija.

U srijedu su u septičkoj jami kod Osijeka pronađeni posmrtni ostaci žene, a sumnja se da je riječ o 44-godišnjakinji čiji je nestanak prijavljen 2. kolovoza. Policija je u obiteljsku kuću dovela njezina supruga u lisicama.

Žena je, prema prijavi, nestala iz svoje kuće u kojoj je živjela sa suprugom. U trenutku nestanka nosila je bijelu majicu, šarene tajice i papuče. Na terenu su, osim policije, bili i pripadnici HGSS-a s potražnim psom.

Mještani navode da su supružnici u kući živjeli posljednje četiri do pet godina.