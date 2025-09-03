U srijedu su u septičkoj jami kod Osijeka pronađeni posmrtni ostaci 44-godišnje žene čiji je nestanak prijavljen 2. kolovoza
FOTO U septičkoj pronašli ženu, policija potvrdila da su uhitili muškarca zbog događaja u Tenji
Policija je uhitila muškarca koji se dovodi u vezu s kaznenim djelom koje se progoni po službenoj dužnosti. Kriminalističko istraživanje je u tijeku, priopćila je osječka policija.
U srijedu su u septičkoj jami kod Osijeka pronađeni posmrtni ostaci žene, a sumnja se da je riječ o 44-godišnjakinji čiji je nestanak prijavljen 2. kolovoza. Policija je u obiteljsku kuću dovela njezina supruga u lisicama.
Žena je, prema prijavi, nestala iz svoje kuće u kojoj je živjela sa suprugom. U trenutku nestanka nosila je bijelu majicu, šarene tajice i papuče. Na terenu su, osim policije, bili i pripadnici HGSS-a s potražnim psom.
Mještani navode da su supružnici u kući živjeli posljednje četiri do pet godina.
