HOROR KOD OSIJEKA

FOTO U septičkoj pronašli ženu, policija potvrdila da su uhitili muškarca zbog događaja u Tenji

FOTO U septičkoj pronašli ženu, policija potvrdila da su uhitili muškarca zbog događaja u Tenji
Tenja: Priveden suprug žene čije su tijelo pronašli u septičkoj jami | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

U srijedu su u septičkoj jami kod Osijeka pronađeni posmrtni ostaci 44-godišnje žene čiji je nestanak prijavljen 2. kolovoza

Policija je uhitila muškarca koji se dovodi u vezu s kaznenim djelom koje se progoni po službenoj dužnosti. Kriminalističko istraživanje je u tijeku, priopćila je osječka policija.

U srijedu su u septičkoj jami kod Osijeka pronađeni posmrtni ostaci žene, a sumnja se da je riječ o 44-godišnjakinji čiji je nestanak prijavljen 2. kolovoza. Policija je u obiteljsku kuću dovela njezina supruga u lisicama.

Žena je, prema prijavi, nestala iz svoje kuće u kojoj je živjela sa suprugom. U trenutku nestanka nosila je bijelu majicu, šarene tajice i papuče. Na terenu su, osim policije, bili i pripadnici HGSS-a s potražnim psom.

Mještani navode da su supružnici u kući živjeli posljednje četiri do pet godina.

Nekoliko službenih vozila krim-policije, temeljene policije i forenzike, cijeloga je dana bilo u ulici. Pretresao se svaki kutak kuće u kojoj su živjeli supružnici; razbijani su i neki betonski dijelovi dvorišta
Kuću, ali i ulicu okružila su službena vozila krim-policije, temeljne policije i forenzike. Pretresli su svaki kutak kuće, a razbijali su i betonske dijelove dvorišta te ispumpavali septičku jamu
Nakon višesatne potrage, iz kuće su izneseni dokazi da je žena 'nestala' unutar svoja četiri zida. Kako neslužbeno doznajemo, ostaci njeziog tijela pronašli su u septičkoj jami

