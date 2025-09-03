VIDEO 24sata na mjestu strave u Slavoniji: Policija je u lisicama dovela supruga nestale žene

Mještani Tenje nadomak Osijeka u šoku su nakon što je raskomadano tijelo žene pronađeno u septičkoj jami obiteljske kuće.

Sumnja se da je riječ o ženi za kojoj je od 2. kolovoza trajala potraga nakon što je nestala iz svoje kuće gdje je živjela sa suprugom.

POGLEDAJTE VIDEO: 24sata na mjestu strave kod Osijeka

S mjesta užasa javila se naša reporterka Danijela Mikola.

- Policija još nije iznijela konkretne informacije o ovom slučaju. Kuću su okružila vozila inspektora, forenzike i krim policije. Ovdje je u kuću stigao i suprug nestale žene, imao je lisice - izjavila je naša reporterka.

POGLEDAJTE VIDEO: Dovođenje muškarca u lisicama

Nakon višesatne potrage, iz kuće su izneseni dokazi da je žena 'nestala' unutar svoja četiri zida. Kako neslužbeno doznajemo, pronađeni ostaci njenog tijela pronašli su u septičkoj jami.

Foto: PIXSELL/

Kako bi došla do što više informacija o supružnicima koji u mjestu žive tek nekoliko godina, policijski službenici obilazili su njihove susjede i upitali ih o odnosima bračnog para te kada su posljednji puta vidjeli.

- Njihovu sam kuću izbjegavala. Taj čovjek izgleda malo strašno, iako nisam čula da je ikada iz njihove kuće dolazila neka galama. Nisu lijepe priče o njima kolale, ali ne ulazim u to. Rekla sam policiji da mi je bilo jako neobično što smo svi u ulici proteklog vikenda osjetili nesnosan smrad, ali izgorenog mesa. Nadam se da to nije išlo iz njihove kuće.. - rekla nam je jedna susjeda.

Osječka policija je nakon službenog upita odgovorila tek da su u navedenoj kući pronađeni određeni tragovi te da sada slijedi detaljna istraga.