FOTO U Sloveniji je pao snijeg!

Hladna fronta spustila je temperature u susjednoj Sloveniji, a najviši vrhovi te države su zabijelili. Snijeg je pao na Kredarici i Kaninu, usred srpnja.

Snježna granica spustila se na oko 2200 metara nadmorske visine, objavila je slovenska agencija za okoliš (ARSO).

Na najvišoj meteorološkoj postaji na Kredarici u 10 sati izmjereno je 0 °C. Oluje s pljuskovima zahvatile su cijelu zemlju, a trebale bi potrajati još u utorak, dok će se poslijepodne sa zapada djelomično razvedriti. Tijekom noći južnu polovicu Slovenije zahvatit će još posljednji val oborina u ovom pogoršanju, a uz obalu su moguće i nove oluje.

Do jutra će kiša posvuda prestati, no na najvišim vrhovima bit će i dalje dovoljno hladno za snijeg, pa bi se do sutra ponegdje moglo nakupiti još nekoliko novih centimetara.

Ipak, snažno srpanjsko sunce brzo će otopiti snijeg. U sljedećim danima ponovno će prevladavati uglavnom sunčano i suho vrijeme, a temperature će, nakon prilično svježih jutara, polako rasti i početkom idućeg tjedna ponovno se približiti 30 stupnjeva Celzijevih, piše N1 Slovenija.