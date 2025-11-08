Obavijesti

'OBUCIMO SPLIT U BILO'

FOTO Bijele plahte u Splitu: Pogledajte poruku protiv nasilja i huliganskog divljaštva...

FOTO Bijele plahte u Splitu: Pogledajte poruku protiv nasilja i huliganskog divljaštva...
Foto: Čitatelj 24sata

Na zgradama i balkonima u Splitu pred najavljeni prosvjed Torcide na Rivi građani koji se s njima ne slažu izvjesili su bijele plahte po terasama

Pred najavljeni prosvjed Torcide na Rivi, jučer se društvenim mrežama proširila poruka odnosno poziv na kontraprosvjed "Obucimo Split u bilo". U toj se poruci pozvalo Splićane da na dan prosvjeda izvjese bijelu zastavu, maramu ili lancun na balkon kao znak mira, pristojnosti i ljubavi.

- Bila je boja mira. Boja svetog Duje. Boja čiste savjesti i originalnog Hajduka. Pokažimo da je Split grad koji zna voliti. Ne dirajte mrtve da bi opravdali grijehe živih - navodi se u postu koji se proširio društvenim mrežama.

ŽELE ISKAZATI MIR Poruka na kontraprosvjed na Rivi: Ne dirajte mrtve i Vukovar da bi opravdali grijehe živih!
Poruka na kontraprosvjed na Rivi: Ne dirajte mrtve i Vukovar da bi opravdali grijehe živih!

- Nasilje se hrani tišinom pristojnih ljudi. Nismo se borili za demokraciju da bi mučali - piše autor posta.

I doista, dio Splićana odazvao se tom pozivu te svoj stav o ovoj temi iznio u tišini tek isticanjem nekog većeg bijelog predmeta na terasi ili balkonu. Jedna takva bijela plahta osvanula je i na krovu jedne zgrade u Ulici kralja Zvonimira u Splitu.

- To je komunalni prostor, bilo tko može doći, no rijetko se ide gore - kaže nam čitatelj koji je snimio fotografiju kako bi pokazao da u Splitu ima ljudi koji misle drugačije od maskiranih mladića i muškaraca u crnom koji rastjeruju srpske kulturnjake. 

Sudeći prema Slobodnoj Dalmaciji koja je objavila fotografiju jedne bijele plahte na balkonu, još po Splitu.

