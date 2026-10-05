FOTO U Srbiji odali počast zločincu Mladiću: Obred za 40 dana od njegove smrti
Na beogradskom groblju Topčider održan je parastos, vjerski obred i molitva za pokojne u Pravoslavnoj crkvi, u povodu 40 dana od smrti Ratka Mladića, bivšeg zapovjednika Vojske Republike Srpske i pravomoćno osuđenog ratnog zločinca...
Na beogradskom groblju Topčider održan je parastos, vjerski obred i molitva za pokojne u Pravoslavnoj crkvi, u povodu 40 dana od smrti Ratka Mladića, bivšeg zapovjednika Vojske Republike Srpske i pravomoćno osuđenog ratnog zločinca. | Foto: M.M.