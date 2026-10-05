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FOTO U Srbiji odali počast zločincu Mladiću: Obred za 40 dana od njegove smrti

Na beogradskom groblju Topčider održan je parastos, vjerski obred i molitva za pokojne u Pravoslavnoj crkvi, u povodu 40 dana od smrti Ratka Mladića, bivšeg zapovjednika Vojske Republike Srpske i pravomoćno osuđenog ratnog zločinca...
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Beograd; Obilježeno 40 dana od smrti ratnog zlončinca Ratka Mladića
Na beogradskom groblju Topčider održan je parastos, vjerski obred i molitva za pokojne u Pravoslavnoj crkvi, u povodu 40 dana od smrti Ratka Mladića, bivšeg zapovjednika Vojske Republike Srpske i pravomoćno osuđenog ratnog zločinca. | Foto: M.M.
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Na beogradskom groblju Topčider održan je parastos, vjerski obred i molitva za pokojne u Pravoslavnoj crkvi, u povodu 40 dana od smrti Ratka Mladića, bivšeg zapovjednika Vojske Republike Srpske i pravomoćno osuđenog ratnog zločinca. | Foto: M.M.
Komentari 1

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