Lažni policajci opljačkali šefa (64) velike kladionice u ZG-u: 'Zbrisali' su u jutarnjoj gužvi...

Petak. Dan je tek započeo kad je nepoznat trojac oko 8 sati pozvonio na vrata jednog poznatog zagrebačkog poduzetnika (64) i suvlasnika sportske kladionice u Ulici kneza Borne. Predstavili su mu se kao policajci, on im je povjerovao i pustio ih. Čovjek, koji se malo prije toga probudio, prošao je tada pravi užas.

- Trojica nepoznatih počinitelja došla su do stana 64-godišnjaka te se lažno predstavili kao službene osobe. Nakon što je povjerovao u njihovu priču i pustio ih u stan, oni su uz prijetnju vatrenim oružjem i uporabom tjelesne snage nad njim počinili razbojništvo te otuđili novac i nakit - objavila je kratko zagrebačka policija.

Razbojnici su, kako ne bi bili sumnjivi, imali odjeću s policijskim oznakama. Snimile su najvjerojatnije i brojne kamere na luksuznom kompleksu 'Park kneževa' u kojeg su ušli. U poduzetnika su uperili pištolj i prijetili mu kako će ga likvidirati ako im ne da sve što ima. Nakon što su uzeli sve što su mogli, njega su zatočili u vlastitom stanu kako ne bi zvao pomoć dok oni bježe.

Vrijednost ukradenog novca i nakita procjenjuje se na između 50.000 i 100.000 eura.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

Naime, kompleks u kojeg su na prevaru ušli slovi kao jedan luksuznijih u gradu Zagrebu. U njemu su mjesto za život pronašli brojni poznati sportaši, kako nogometaši, tako i košarkaši. Stanovi su privukli brojne poduzetnike, ali i mnoge druge utjecajne pojedince iz svijeta politike, diplomacije.

Mogućnost da isti lažni policajci ponove takvo što u tom centru vrlo je mala jer se već sad proširila riječ o njihovom radu. Policija im je na tragu, a ranije su već privodili kriminalce koji su radili slično. Tako su polovinom srpnja uhitili trojac koji se također predstavljao kao policija. Od žrtava su otimali životnu ušteđevinu pod izgovorom da provjeravaju krivotvoreni novac. Privedeni su nakon što su pokušali pobjeći iz dvorišta jedne 74-godišnjakinje na području Maksimira.

Kriminalisti su ih spazili upravo u trenutku kada su se udaljavali s mjesta na kojem su pokušali počiniti novo kazneno djelo. Kada su vidjeli prave policajce, počeli su bježati te je krenula potjera. Locirali su ih i zaustaviti na Bukovačkoj cesti. Dok su još bili u autu, zaustavili su ih, vezali i priveli u postaju. Radilo se o 34-godišnjaku, 38-godišnjaku i 39-godišnjakinji koji su u dva slučaja oteli 6300 eura. 