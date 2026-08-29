FOTO U strašnom udaru na Kijev najmanje 37 mrtvih, Zelenski bijesan: 'To je strašan nemar'

Najmanje 37 ljudi je poginulo, a deseci su ranjeni u ruskom napadu i snažnoj eksploziji skladišta streljiva u Bučanskom rajonu Kijevske oblasti. Ukrajinski dužnosnici, uključujući predsjednika Volodimira Zelenskog, osudili su incident kao posljedicu "strašnog nemara" te je pokrenuta istraga o odgovornosti za skladištenje eksploziva u blizini civilnih objekata.

Detalji napada i tragične posljedice

U noći na 29. kolovoza, u napadu ruskih snaga na jedno poduzeće u selu Mila u Bučanskom rajonu došlo je do višestrukih eksplozija i velikog požara, izvijestio je BBC. Prema riječima načelnika Kijevske oblasne državne uprave Timura Tkačenka, poginulo je najmanje 37 osoba, dok su 42 ozlijeđene, uključujući četvero djece. Većina poginulih, čak 34 osobe, bili su štićenici doma za starije i nemoćne osobe koji se nalazio u neposrednoj blizini skladišta i koji je teško oštećen u eksplozijama.

Među poginulima je i načelnik dmitrievske općine Taras Didič, koji je, prema Tkačenku, "među prvima otišao na mjesto događaja" kako bi pomogao. Iz zone opasnosti evakuirano je oko 400 ljudi, a promet na dionici Žitomirske autoceste bio je potpuno obustavljen. Kijevska policija izvijestila je o "značajnim razaranjima okolne infrastrukture", pri čemu je oštećeno oko 50 stambenih kuća.

Rusko ministarstvo obrane potvrdilo je napad, navodeći da je ciljano skladište streljiva tvrtke "Fire Point". Prema njihovim tvrdnjama, u skladištu su se "čavale komponente i lansirni ubrzivači za bespilotne letjelice velikog dometa FP-1/FP-2".

Foto: Alina Smutko

Zelenski: "Strašan nemar onih koji su skladištili eksploziv"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski osudio je situaciju, nazvavši je nedopustivom i posljedicom nemara.

"Prvi pogodak tijekom ruskog napada bio je na mjestu skladištenja streljiva, kojeg tamo sigurno nije smjelo biti - skladišta obrambenih snaga. Uslijedila je detonacija granata, mina, drugog streljiva i dronova. Značajan razmjer", stoji u izjavi Zelenskog.

On je poručio kako odgovorni za smrt ljudi "moraju snositi odgovornost za svoje odluke".

Premijer povlači paralele s prethodnom tragedijom

Ukrajinski premijer Serhij Korecki nazvao je događaj "zločinačkim nemarom", podsjetivši na sličan ruski udar na skladište "Ukroboronproma" u gradu Višnjevu početkom srpnja. Tada je u detonaciji streljiva poginulo devet osoba, a oštećeno je oko 300 stambenih objekata, od kojih je gotovo trećina proglašena neupotrebljivom za stanovanje.

​- Nažalost, već sada se može konstatirati da užasna tragedija u Višnjevu nije postala lekcija. U petoj godini invazije punog opsega raditi iste greške - to je zločinački nemar - izjavio je premijer.

Pokrenuta istraga o službenom nemaru

Nacionalna policija i Služba sigurnosti Ukrajine (SBU) provode predistražni postupak i pokrenule su kazneni postupak zbog sumnje na službeni nemar. Spasilačke i protupožarne ekipe i dalje su na terenu, izjavio je ministar za obnovu, infrastrukturu i promet Ukrajine, Mikola Kalašnik.

"Postoje norme: streljivo se ne može nalaziti pored kuća i drugih stambenih objekata. Obavezno će se donijeti odgovarajući zaključci", navodi se u priopćenju policije.

Prema posljednjim informacijama od 29. kolovoza ujutro, napadi dronovima tipa "Šahed" na Kijevsku oblast su se nastavljali.

*uz korištenje Ai-ja