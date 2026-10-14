Kijev gori: 'Nisu javili za napad, a ne radi nam više ni Starlink'

Ruska raketa koja je u utorak navečer pogodila elektranu u Kijevu uzdrmala je i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Protuzračna obrana registrirala je projektile tek kad su se približili gradu, a zbog nedostatka ranog upozorenja Zelenski je optužio svoje zapadne saveznike.

- To je apsolutno nepravedno. Uništavaju našu infrastrukturu, a Ukrajina čak ne dobiva ni rano upozorenje o lansiranju balističkih projektila - izjavio je Zelenski.

Prema pukovniku Juriju Ihnatu, glasnogovorniku ukrajinskih zračnih snaga, Ukrajina nije dobila upozorenje prije prvog vala ruskih balističkih projektila. Međutim, za tri sljedeća vala upozorenja su stigla od, kako je naveo, stranih partnera. Zbog toga nije jasno je li riječ o namjernom američkom uskraćivanju pomoći.

Foto: VALENTYN OGIRENKO

Naime, sve više raste neizvjesnost vezana za američku vojnu i obavještajnu potporu Ukrajini. Američki dužnosnici tijekom vikenda navodno su upozorili ukrajinske kolege da je administracija Donalda Trumpa na rubu obustave razmjene obavještajnih podataka s Kijevom. Trump je, međutim, odbacio tvrdnje svoje oporbe.

- Pomažemo im i dijelimo obavještajne podatke. Želimo da rat završi, pa radimo s njima i Rusijom na postizanju njegova završetka - izjavio je američki predsjednik novinarima.

Istodobno, Trump je pojačao pritisak na Kijev i naredio Ukrajini da prestane napadati ruske rafinerije nafte. Također je optužio Zelenskog za rast cijena goriva u SAD-u. Prošlog petka objavio je dogovor s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o uvozu ruskog dizela, čime bi se ublažile ranije američke sankcije povezane s ruskim energetskim izvozom.

Osim elektrane, u novim ruskim napadima na Kijev poginula su dva čovjeka, a 21 je ozlijeđen nakon što su Rusi pogodili i neboder, objavio je gradonačelnik Vitalij Kličko. U zgradi su izbili požari, a vatrogasci i druge hitne službe pokušavale su ugasiti vatru u stanovima i evakuirati stanovnike.

Foto: VALENTYN OGIRENKO

Ukrajinski vojnici na bojištu požalili su se i kako imaju iznenadne probleme u korištenju satelitskog interneta Starlink, sustava koji osigurava tvrtka SpaceX milijardera Elona Muska. Prema informacijama koje su objavili ukrajinski izvori, problemi su zahvatili terminale koji se kreću brzinom većom od 160 kilometara na sat i koriste verziju Starlinka namijenjenu vojsci.

Posljedice bi mogle biti posebno ozbiljne za ukrajinske operacije dronovima srednjeg dometa. Ukrajinska vojska koristi Starlink za povezivanje i navigaciju dronova koji napadaju ciljeve iza bojišnice, uključujući područja pod ruskom okupacijom.

Prekid veze mogao bi otežati koordinaciju i izvođenje takvih napada, no nema izvješća da su istodobno isključeni drugi Starlinkovi terminali, pa je komunikacija na bojištu zasad stabilna.

Ukrajinski vojni i politički krugovi sumnjaju da bi ograničenja mogla biti povezana sa zahtjevima Washingtona, no zasad nema potvrde da je američka administracija naredila SpaceX-u da ograniči pristup satelitskoj mreži.

Serhij Sternenko, politički aktivist blizak ukrajinskoj vojsci, prvi je upozorio na probleme sa Starlinkom. Naknadno je ustvrdio da se gubitak veze počeo javljati čak i pri manjim brzinama.

- Vjerojatno je tvrtka SpaceX pribjegla takvim mjerama na zahtjev Trumpove administracije - izjavio je Sternenko te dodao da uobičajeni satelitski terminali zasad rade.

Istodobno, rusko Ministarstvo obrane objavilo je da je ruska protuzračna obrana tijekom noći presrela i uništila 604 ukrajinska drona iznad različitih dijelova zemlje i Azovskog mora.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio je da je 417 dronova bilo usmjereno prema moskovskoj regiji. Većina su, prema njegovim riječima, presreli na većoj udaljenosti od glavnoga grada, a 65 su ih zaustavili dok su se približavali Moskvi.

U napadu na Kalušku oblast, jugozapadno od Moskve, oštećeni su škola, dvije privatne kuće i automobil, izvijestio je regionalni guverner Vladislav Šapša.