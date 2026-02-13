Obavijesti

FOTO U Zagrebu prisegnulo 37 polaznika pravosudne policije

U petak, 13. veljače 2026. godine, u Zagrebu je održana svečana prisega polaznika temeljnog tečaja pravosudne policije. Pred ministrom pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damirom Habijanom prisegu je položilo ukupno 37 polaznika – 27 polaznika 54. te 10 polaznika 55. temeljnog tečaja pravosudne policije iz 11 kaznenih tijela.
Zagreb: Svečana prisega vježbenika za službenike pravosudne policije
Svečanost je organizirao Centar za izobrazbu Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, a polaznici su polaganjem prisege stekli zvanje službenika pravosudne policije. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
