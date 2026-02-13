FOTO U Zagrebu prisegnulo 37 polaznika pravosudne policije

Temeljni tečaj glavna je platforma za osposobljavanje državnih službenika za samostalno obavljanje poslova osiguranja u zatvorskom sustavu i stjecanje uvjeta za polaganje ispita za zvanje pravosudne policije, čije zadaće obuhvaćaju osiguranje zatvora, osoba i imovine, nadzor zatvorenika, sudjelovanje u provedbi programa izvršavanja kazne uz održavanje unutarnjeg reda i stege, sprovođenje zatvorenika te obavljanje drugih zakonom propisanih poslova. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL