FOTO U Zagrebu prisegnulo 37 polaznika pravosudne policije

U petak, 13. veljače 2026. godine, u Zagrebu je održana svečana prisega polaznika temeljnog tečaja pravosudne policije. Pred ministrom pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damirom Habijanom prisegu je položilo ukupno 37 polaznika – 27 polaznika 54. te 10 polaznika 55. temeljnog tečaja pravosudne policije iz 11 kaznenih tijela.
Svečanost je organizirao Centar za izobrazbu Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, a polaznici su polaganjem prisege stekli zvanje službenika pravosudne policije.
Obrasce prisege uručili su im ministar Damir Habijan i državna tajnica Vedrana Šimundža Nikolić.
Poželjevši novim službenicima dobrodošlicu u pravosudnu policiju, ministar Damir Habijan kazao je kako je ova svečana prisega još jedan dokaz rada na stručnim kadrovima unutar zatvorskog sustava i nastavak stvaranja moderne i suvremene pravosudne policije.
„U ovom trenutku imamo 2.001 sistematizirano mjesto pravosudne policije, od čega je popunjeno 1.651, odnosno nešto više od 82 posto. U posljednje tri godine raspisali smo 448 mjesta, a popunili 310. Riječ je o najvećem broju pripadnika pravosudne policije od samostalnosti Hrvatske“, izjavio je ministar Habijan.
„Unutar Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije imat ćete našu punu podršku. Prepoznajemo vašu važnost i držimo vas bitnim pripadnicima domovinske sigurnosti. Vjerujem da ćete svoj posao raditi stručno i na ponos cijeloj Republici Hrvatskoj“, zaključio je ministar.
Danom polaganja prisege polaznici temeljnog tečaja pravosudne policije postali su sastavnim dijelom zatvorskog sustava te sustava domovinske sigurnosti.
Temeljni tečaj glavna je platforma za osposobljavanje državnih službenika za samostalno obavljanje poslova osiguranja u zatvorskom sustavu i stjecanje uvjeta za polaganje ispita za zvanje pravosudne policije, čije zadaće obuhvaćaju osiguranje zatvora, osoba i imovine, nadzor zatvorenika, sudjelovanje u provedbi programa izvršavanja kazne uz održavanje unutarnjeg reda i stege, sprovođenje zatvorenika te obavljanje drugih zakonom propisanih poslova.
Svečanoj prisezi, uz ministra Habijana i državnu tajnicu Šimundžu Nikolić, nazočili su i ravnatelj Uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić te načelnik Sektora osiguranja Zvonko Jurčec.
Događaju su također prisustvovali i upravitelji i upraviteljice kaznenih tijela, njihovi pomoćnici i voditelji odjela osiguranja iz kojih dolaze vježbenici, članovi ispitnih povjerenstava, predavači i instruktori, kao i predstavnici Policijske akademije i Policijske škole „Josip Jović“, predstavnici vojne policije i Počasno-zaštitne bojne Ministarstva obrane Republike Hrvatske, predstavnici ureda pravobranitelja i sindikata te članovi obitelji polaznika.
