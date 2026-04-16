FOTO U Zagrebu pronađeni posmrtni ostaci još tri žrtve iz Drugog svjetskog rata

U priopćenju navode da se terenska istraživanja na području Grada Zagreba provode od sredine travnja te da su planirana probna iskapanja na pet lokacija na području Gornje Dubrave i Sesveta, na kojima se sumnja da postoje masovne grobnice iz razdoblja nakon Drugog svjetskog rata.

Prema raspoloživim saznanjima, navode iz Ministarstva, riječ je o žrtvama partizansko-komunističkih zločina počinjenih tijekom 1945. i 1946. godine, a o daljnjem tijeku i ishodu istraživanja javnost će biti pravodobno obaviještena.

Foto: Ministarstvo branitelja

U priopćenju podsjećaju i na nedavno provedena istraživanja na području Splitsko-dalmatinske županije, gdje su pronađeni posmrtni ostaci najmanje 15 žrtava iz Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja. Od toga je 13 žrtava ekshumirano iz jame na Biokovu kod Zagvozda, dok su dvije pronađene u pojedinačnim grobištima na području Imotskog i Vrgorca.

Iz ministarstva poručuju da su istraživanja na tim lokacijama dovršena te je u tijeku antropološka obrada ekshumiranih posmrtnih ostataka, među kojima su, prema prikupljenim saznanjima, i najmanje trojica fratara iz Širokog Brijega.

Foto: Ministarstvo branitelja

Kako je rekao ranije potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved prilikom obilaska lokacije kod Zagvozda, učinit će se sve kako bi se pokušao utvrditi identitet ekshumiranih osoba.

Ministarstvo hrvatskih branitelja ističe da je u posljednjih deset godina istraženo više od 630 lokacija diljem Hrvatske, provedene su ekshumacije na više od 90 lokacija u 16 županija, a ukupno su ekshumirani posmrtni ostaci 2205 žrtava, dok je za njih 2046 organiziran dostojanstven posljednji ispraćaj.