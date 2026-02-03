TAJNI DOLAZAK U HRVATSKU FOTO Ubijeni sin Gadafija je 2009. jahtom tajno stigao u Dubrovnik, skrivao je identitet

Saif al-Islam Gadafi, sin dugogodišnjeg libijskog vođe Muammar Gadafia, ubijen je, potvrdili su izvori bliski obitelji, njegov odvjetnik i libijski mediji. Okolnosti njegove smrti zasad nisu poznate. Nekada smatran najmoćnijom osobom u Libiji nakon oca, Saif al-Islam godinama je bio viđen kao zapadnjačko, reformističko lice režima. Sudjelovao je u ključnim pregovorima o odustajanju Libije od oružja za masovno uništenje i u dogovorima o odšteti obiteljima žrtava atentata na Pan Amov let iznad Lockerbieja.