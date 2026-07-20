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TUŽNA VIJEST

FOTO Uginuo je Quick, potražni pas HGSS-a Sl. Brod: 'Bio je prvi potražni pas, prijatelj, partner..'

Piše Veronika Miloševski,
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FOTO Uginuo je Quick, potražni pas HGSS-a Sl. Brod: 'Bio je prvi potražni pas, prijatelj, partner..'
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Foto: HGSS
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Airscent licencu položio je 2018. godine, čime je zadužio 62. službenu značku. Bio je prbi potražni pas HGSS Stanice Slavonski Brod

Nakon deset godina, iznenada nas je napustio naš Quick, prvi potražni pas HGSS Stanice Slavonski Brod, objavili su tužnu vijest iz HGSS-a na Facebooku. Ovaj belgijski ovčar, kako su napisali, bio je Perin partner, prijatelj, suputnik i toliko svestran pas koji je živio punim plućima, a u šapama je imao veliki broj treninga, potražnih akcija, međunarodnih ispita i spasilačkih tabora. Airscent licencu položio je 2018. godine, čime je zadužio 62. službenu značku.

- Njegova posvećenost i fokusiranost u akcijama rezultirale su velikim brojem pronalazaka nestalih osoba. Quick je bio jedan od onih koji nisu poznavali koncept nemogućeg. Kako i sam Pero kaže, "Quick je otišao kako je i živio - brzo i s daškom nevjerice". Od ovog predivnog psa uvijek ćemo se sjećati po predanosti i ljubavi prema traženju. Putuj mirnov- napisali su.

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