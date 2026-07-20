FOTO Uginuo je Quick, potražni pas HGSS-a Sl. Brod: 'Bio je prvi potražni pas, prijatelj, partner..'

Nakon deset godina, iznenada nas je napustio naš Quick, prvi potražni pas HGSS Stanice Slavonski Brod, objavili su tužnu vijest iz HGSS-a na Facebooku. Ovaj belgijski ovčar, kako su napisali, bio je Perin partner, prijatelj, suputnik i toliko svestran pas koji je živio punim plućima, a u šapama je imao veliki broj treninga, potražnih akcija, međunarodnih ispita i spasilačkih tabora. Airscent licencu položio je 2018. godine, čime je zadužio 62. službenu značku.

- Njegova posvećenost i fokusiranost u akcijama rezultirale su velikim brojem pronalazaka nestalih osoba. Quick je bio jedan od onih koji nisu poznavali koncept nemogućeg. Kako i sam Pero kaže, "Quick je otišao kako je i živio - brzo i s daškom nevjerice". Od ovog predivnog psa uvijek ćemo se sjećati po predanosti i ljubavi prema traženju. Putuj mirnov- napisali su.