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TUGA U HGSS-U

FOTO Uginuo je Sarđ, potražni pas HGSS-a Karlovac: 'Dobri div slinavih pusa. Putuj, odmori...'

Piše Veronika Miloševski,
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FOTO Uginuo je Sarđ, potražni pas HGSS-a Karlovac: 'Dobri div slinavih pusa. Putuj, odmori...'
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Foto: HGSS

Sarđ je bio potražni pas HGSS Stanice Karlovac, a značku broj 31 stekao je 2012. godine nakon uspješno položene airscent licence

HGSS Stanica Karlovac oprostila se od svog dugogodišnjeg potražnog psa Sarđa, poznatog pod nadimkom Sergeant, koji je godinama sudjelovao u potragama i spašavanju te ostavio dubok trag među vodičima i članovima službe.

- Starog Sarđa sjećat ćemo se kao dobrog diva koji je svoju ljubav prema markirantima i unesrećenima pokazivao slinavim pusama. Putuj, Sarđ, odmori - poručili su iz HGSS-a u emotivnoj objavi na društvenim mrežama.

Sarđ je bio potražni pas HGSS Stanice Karlovac, a značku broj 31 stekao je 2012. godine nakon uspješno položene airscent licence. Tijekom svoje službe sa svojom vodičicom Sandom prošao je brojne treninge i sudjelovao u vježbama pretraživanja otvorenog prostora, ruševina i lavina.

Foto: HGSS

U HGSS-u ističu kako je Sarđ bio Sandin prvi službeni pas te njezin važan učitelj na početku rada s potražnim psima. Njegovu iznimnu radnu volju, požrtvovnost i izvrstan njuh prepoznali su svi koji su s njim radili.

Posebno mjesto ostavio je i u obitelji potražnih pasa, budući da je svoje karakteristike prenio na mlađu sestru Katicu, koja nastavlja njegovim stopama.

Foto: HGSS

Odlaskom Sarđa HGSS Stanica Karlovac izgubila je vjernog četveronožnog člana tima, a kolege će ga pamtiti po predanosti poslu, blagoj naravi i brojnim trenucima provedenima u službi spašavanja ljudskih života.

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