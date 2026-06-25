Sarđ je bio potražni pas HGSS Stanice Karlovac, a značku broj 31 stekao je 2012. godine nakon uspješno položene airscent licence
FOTO Uginuo je Sarđ, potražni pas HGSS-a Karlovac: 'Dobri div slinavih pusa. Putuj, odmori...'
HGSS Stanica Karlovac oprostila se od svog dugogodišnjeg potražnog psa Sarđa, poznatog pod nadimkom Sergeant, koji je godinama sudjelovao u potragama i spašavanju te ostavio dubok trag među vodičima i članovima službe.
- Starog Sarđa sjećat ćemo se kao dobrog diva koji je svoju ljubav prema markirantima i unesrećenima pokazivao slinavim pusama. Putuj, Sarđ, odmori - poručili su iz HGSS-a u emotivnoj objavi na društvenim mrežama.
Sarđ je bio potražni pas HGSS Stanice Karlovac, a značku broj 31 stekao je 2012. godine nakon uspješno položene airscent licence. Tijekom svoje službe sa svojom vodičicom Sandom prošao je brojne treninge i sudjelovao u vježbama pretraživanja otvorenog prostora, ruševina i lavina.
U HGSS-u ističu kako je Sarđ bio Sandin prvi službeni pas te njezin važan učitelj na početku rada s potražnim psima. Njegovu iznimnu radnu volju, požrtvovnost i izvrstan njuh prepoznali su svi koji su s njim radili.
Posebno mjesto ostavio je i u obitelji potražnih pasa, budući da je svoje karakteristike prenio na mlađu sestru Katicu, koja nastavlja njegovim stopama.
Odlaskom Sarđa HGSS Stanica Karlovac izgubila je vjernog četveronožnog člana tima, a kolege će ga pamtiti po predanosti poslu, blagoj naravi i brojnim trenucima provedenima u službi spašavanja ljudskih života.
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