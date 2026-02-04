FOTO Uhićene u velikoj akciji policije protiv dilera dovode u USKOK! 'Pali' maneken i ekipa

USKOK i PNUSKOK jutros su proveli veliku akciju u četiri županije zbog sumnje na trgovinu drogom, prijevare, krivotvorenje isprava i pranje novca. Među uhićenima je i 38-godišnji Robert DiCaprio, koji je prije desetak godina gradio manekensku karijeru i osvajao titule na međunarodnim izborima ljepote, njegovo privođenje u USKOK očekuje se u četvrtak ujutro...
Više od 120 policajaca sudjelovalo je u akciji pretrage i uhićenja, koji su provedeni na području Zagrebačke, Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Zadarske županije.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Više od 120 policajaca sudjelovalo je u akciji pretrage i uhićenja, koji su provedeni na području Zagrebačke, Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Zadarske županije. |
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Više od 120 policajaca sudjelovalo je u akciji pretrage i uhićenja, koji su provedeni na području Zagrebačke, Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Zadarske županije.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Istražitelji sumnjaju na niz teških kaznenih djela – od trgovine drogom i prijevara do krivotvorenja dokumentacije i pranja novca. Nakon ispitivanja osumnjičenih, USKOK će odlučiti o daljnjim koracima.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Među uhićenima je i 38-godišnji Robert DiCaprio, osoba koja je prije desetak godina bila poznata pod imenom Robert Jotanović i koju je javnost tada upoznala u sasvim drukčijem svjetlu. Kao mladić gradio je manekensku karijeru i bio predstavljen kao jedno od perspektivnijih lica domaće modne scene. On danas nije doveden u USKOK, očekuje se kako će to biti u četvrtak ujutro...
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Na teret 15 uhićenih stavlja se nedozvoljeni promet drogama, pranje novca ali i otimanje nekretnina u iznosu od pet milijuna eura pomoću lažnih dokumenata. U srijedu popodne dio uhićenih doveden je u prostorije USKOK-a u Rijeci na ispitivanje...
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Od odvjetnika smo doznali da je uhićena i DiCaprijeeva nevjenčana supruga Iris Kramarić. Ona radi u jednoj poznatoj agenciji za nekretnine kao agentica.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL