KREĆE ISPITIVANJE

FOTO Uhićene u velikoj akciji policije protiv dilera dovode u USKOK! 'Pali' maneken i ekipa

USKOK i PNUSKOK jutros su proveli veliku akciju u četiri županije zbog sumnje na trgovinu drogom, prijevare, krivotvorenje isprava i pranje novca. Među uhićenima je i 38-godišnji Robert DiCaprio, koji je prije desetak godina gradio manekensku karijeru i osvajao titule na međunarodnim izborima ljepote, njegovo privođenje u USKOK očekuje se u četvrtak ujutro...
Rijeka: Privodjenje osumnjicenih na ispitivanje u USKOK
Više od 120 policajaca sudjelovalo je u akciji pretrage i uhićenja, koji su provedeni na području Zagrebačke, Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Zadarske županije. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
