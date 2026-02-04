FOTO Uhićene u velikoj akciji policije protiv dilera dovode u USKOK! 'Pali' maneken i ekipa

Među uhićenima je i 38-godišnji Robert DiCaprio, osoba koja je prije desetak godina bila poznata pod imenom Robert Jotanović i koju je javnost tada upoznala u sasvim drukčijem svjetlu. Kao mladić gradio je manekensku karijeru i bio predstavljen kao jedno od perspektivnijih lica domaće modne scene. On danas nije doveden u USKOK, očekuje se kako će to biti u četvrtak ujutro... | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL