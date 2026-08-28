Obavijesti

Galerija

Komentari 4
GRAĐANI ODAHNULI

FOTO 'Uklete' stepenice na Glavnom kolodvoru proradile

Na pokretne stepenice kod Importannea čekalo se dvije godine zbog žalbi u javnoj nabavi, neusklađenosti stvarnog stanja s dokumentacijom, proizvodnje u Kini te problema u transportu zbog krize na Crvenom moru
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Zagreb: Pokretne stepenice na ulazu u Importanne centar uskoro bi trebale biti u pogonu
Stare pokretne stepenice, ugrađene još davne 1995. godine, posljednji su put bile u funkciji sredinom 2024. godine. Učestali kvarovi i visoki troškovi održavanja dotrajalog mehanizma doveli su do odluke o njihovoj potpunoj zamjeni, no malo tko je očekivao da će projekt vrijedan oko 800 tisuća eura postati prava odiseja. | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
1/45
Stare pokretne stepenice, ugrađene još davne 1995. godine, posljednji su put bile u funkciji sredinom 2024. godine. Učestali kvarovi i visoki troškovi održavanja dotrajalog mehanizma doveli su do odluke o njihovoj potpunoj zamjeni, no malo tko je očekivao da će projekt vrijedan oko 800 tisuća eura postati prava odiseja. | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Komentari 4

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026