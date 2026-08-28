FOTO 'Uklete' stepenice na Glavnom kolodvoru proradile

Na pokretne stepenice kod Importannea čekalo se dvije godine zbog žalbi u javnoj nabavi, neusklađenosti stvarnog stanja s dokumentacijom, proizvodnje u Kini te problema u transportu zbog krize na Crvenom moru
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Stare pokretne stepenice, ugrađene još davne 1995. godine, posljednji su put bile u funkciji sredinom 2024. godine. Učestali kvarovi i visoki troškovi održavanja dotrajalog mehanizma doveli su do odluke o njihovoj potpunoj zamjeni, no malo tko je očekivao da će projekt vrijedan oko 800 tisuća eura postati prava odiseja.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Stare pokretne stepenice, ugrađene još davne 1995. godine, posljednji su put bile u funkciji sredinom 2024. godine. Učestali kvarovi i visoki troškovi održavanja dotrajalog mehanizma doveli su do odluke o njihovoj potpunoj zamjeni, no malo tko je očekivao da će projekt vrijedan oko 800 tisuća eura postati prava odiseja. |
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Stare pokretne stepenice, ugrađene još davne 1995. godine, posljednji su put bile u funkciji sredinom 2024. godine. Učestali kvarovi i visoki troškovi održavanja dotrajalog mehanizma doveli su do odluke o njihovoj potpunoj zamjeni, no malo tko je očekivao da će projekt vrijedan oko 800 tisuća eura postati prava odiseja.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Radovi na demontaži započeli su tek nakon dugotrajnog postupka javne nabave, koji je dodatno produžen zbog žalbenog postupka. Prvotni rok za završetak radova bio je postavljen za veljaču ove godine. Kada je taj rok probijen, iz Grada su kao novi termin najavili srpanj. No, kako se bližio i taj datum, a na gradilištu nije bilo vidljivih pomaka, postalo je jasno da će građani na svoje eskalatore morati pričekati još malo. Svako novo odgađanje izazivalo je val nezadovoljstva, a priča o 'ukletim' stepenicama postala je nezaobilazna tema u gradu.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Iza kašnjenja se, kako objašnjavaju iz Gradske uprave, krije niz nepredviđenih okolnosti. Prvi veliki problem pojavio se odmah na početku, nakon demontaže starih stuba. Kada je okno očišćeno, utvrđeno je da stvarno stanje na terenu ne odgovara postojećoj projektnoj dokumentaciji. Ta neusklađenost zahtijevala je hitno usklađivanje tehničkog rješenja, što je neizbježno dovelo do privremene obustave proizvodnje novih elemenata u tvornici u dalekoj Kini.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Nakon što su inženjeri definirali izmjene i proslijedili novu dokumentaciju, proizvodnja je nastavljena. Međutim, baš kad su stepenice bile spremne za transport, projekt je pogodio drugi, još veći problem – globalna geopolitička kriza. Zbog sigurnosne situacije u području Crvenog mora i Sueskog kanala, brodarske kompanije obustavile su prolaz tom rutom. Kontejneri sa zagrebačkim stepenicama morali su biti preusmjereni na znatno dulji put, oko afričkog Rta dobre nade, kako bi stigli do luke u Rijeci. To je putovanje produžilo za nekoliko tjedana i uzrokovalo nova kašnjenja u isporukama, na što, kako ističu u Gradu, kao naručitelj nisu mogli utjecati.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Nakon dugog putovanja, stepenice su konačno stigle u Zagreb početkom lipnja, nakon čega je izvođač radova, tvrtka MIG iz Zagreba, započeo s montažom. Prema informacijama iz Grada, krakovi su sada postavljeni, izvršeno je njihovo priključenje na električnu energiju te uzemljenje, a provedeno je i početno ispitivanje funkcionalnosti. Preostali su još završni radovi.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Projekt zamjene, čija ukupna vrijednost s PDV-om iznosi 804.000 eura, u prošlosti je bio predmetom rasprava i zbog same nabave. Na natječaj je, naime, stigla i ponuda specijalizirane tvrtke koja je bila jeftinija za čak 218.000 eura, no ona je odbijena zbog, kako je objašnjeno, propusta u ponudbenoj dokumentaciji. Cijela priča oko stepenica ima i svoju pravnu povijest; svojedobno su bile i predmet sudskog spora između Grada Zagreba i Importanne Centra oko toga tko je zadužen za njihovo održavanje, što je dodatno komplicirao i spor oko duga za održavanje zajedničkih dijelova nekretnine.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL