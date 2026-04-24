Obavijesti

News

Komentari 14
POGLEDAJTE REAKCIJE

Rusija i Ukrajina razmijenili 193 zarobljenika: 'Ne shvaćam još ovo, bio sam zatočen 3 godine'

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 3 min
9
Foto: Anatolii Stepanov

Među oslobođenima se nalaze vojnici, dočasnici i nekoliko časnika koji su služili na bojištima u regijama Luhansk, Donjeck, Harkiv i Zaporižja. Najmlađi oslobođeni ima 24 godine, dok najstariji ima 60.

Kijev i Moskva proveli su u petak novu veliku razmjenu ratnih zarobljenika, pri čemu je svaka strana oslobodila po 193 vojnika. Uspješan dogovor, kako su potvrdile obje strane, postignut je uz ključno humanitarno posredovanje Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Detalji povratka i prvi trenuci na slobodi

Ukrainian POWs react after a swap at an unknown location in Ukraine Ukrainian POWs react after a swap at an unknown location in Ukraine Residents wave at ambulances carrying Ukrainian prisoners of war after a swap at an unknown location in Ukraine
9
Foto: Anatolii Stepanov
Šire se jezive fotografije. Ukrajinci se ruše od gladi
Ukrainian POWs react after a swap at an unknown location in Ukraine
Foto: Anatolii Stepanov

Rusko Ministarstvo obrane priopćilo je da su njihovi oslobođeni vojnici odmah prebačeni u Bjelorusiju, gdje će proći medicinske preglede te dobiti svu potrebnu psihološku pomoć. Nakon toga bit će zračnim putem prevezeni u Rusku Federaciju na daljnje liječenje i rehabilitaciju u vojnim medicinskim ustanovama. S druge strane, u Ukrajini su oslobođene zarobljenike dočekale emotivne scene. Mnogi su se, ogrnuti nacionalnim zastavama, iskrcali iz autobusa svladani emocijama nakon višemjesečnog, a neki i višegodišnjeg zatočeništva.

Jedan od oslobođenih vojnika, Serhij, podijelio je svoje prve dojmove s novinarima.

​- Još uvijek ne shvaćam da sam kod kuće, bio sam u zatočeništvu tri godine... naše ukrajinsko nebo, naše drveće - to je sreća - rekao je.

NOĆNI HOROR U ODESI Poginuo bračni par, više od 10 ranjenih u ruskom napadu dronovima!

Među oslobođenima i ranjenici te nezakonito pritvoreni

Ukrainian POWs react after a swap at an unknown location in Ukraine
Foto: Anatolii Stepanov

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je povratak 193 ukrajinska branitelja, navodeći da među njima ima pripadnika Oružanih snaga, Nacionalne garde, Granične službe, Nacionalne policije te Državne specijalne transportne službe. "Važno je da se razmjene događaju i da se naši ljudi vraćaju kući", poručio je Zelenski u objavi. Naglasio je da su se kući vratili i ranjeni vojnici, kao i oni protiv kojih su ruske vlasti pokrenule kaznene postupke.

Ukrajinski Koordinacijski stožer za postupanje s ratnim zarobljenicima objavio je dodatne detalje, ističući da je većina oslobođenih bila nezakonito zatočena u Čečeniji. Prema njihovim tvrdnjama, protiv nekih su pokrenuti montirani kazneni postupci, što predstavlja jasno kršenje Ženevskih konvencija. Među oslobođenima se nalaze vojnici, dočasnici i nekoliko časnika koji su služili na bojištima u regijama Luhansk, Donjeck, Harkiv i Zaporižja. Najmlađi oslobođeni ima 24 godine, dok najstariji ima 60.

Uspješno posredovanje unatoč zastoju pregovora

Ova razmjena, ukupno 73. od početka rata, predstavlja nastavak dogovora postignutog tijekom pravoslavnog Uskrsa, kada je 11. travnja svaka strana oslobodila po 175 zarobljenika. Ujedinjeni Arapski Emirati istaknuli su se kao ključni posrednik, a njihovo ministarstvo vanjskih poslova navodi da je njihovim angažmanom od početka sukoba omogućeno ukupno 22 razmjene. Iako su mirovni pregovori na višoj razini zaustavljeni, kanali za komunikaciju o razmjeni zarobljenika ostaju otvoreni. Za to su zaslužni i povjerenici za ljudska prava, Ruskinja Tatjana Moskalkova i Ukrajinac Dmitro Lubinec, koji održavaju rijedak otvoreni dijalog. Predsjednik Zelenski zahvalio je svim partnerima i jedinicama na prvoj crti bojišnice koje "osiguravaju popunjavanje fonda za razmjenu", dodavši da se rad na povratku svih zarobljenih nastavlja svaki dan.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 14
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026