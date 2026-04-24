Obavijesti

News

KUPJANSK

Šire se jezive fotografije. Ukrajinci se ruše od gladi

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Foto: X/Screenshoot

Glavni stožer naveo je da su ruski napadi na prijelaze preko rijeke Oskil „značajno otežali” opskrbu ukrajinskih snaga koje djeluju u blizini grada Kupjanska u Harkivskoj oblasti

Nekoliko dana nakon što su se internetom proširile slike izgladnjelih ukrajinskih vojnika, ukrajinska vojska priznala je ozbiljne logističke poremećaje na Kupjanskom bojištu te smijenila više zapovjednike nakon interne revizije, piše Kyiv Post.

U priopćenju objavljenom u petak, Glavni stožer naveo je da su ruski napadi na prijelaze preko rijeke Oskil „značajno otežali” opskrbu ukrajinskih snaga koje djeluju u blizini grada Kupjanska u Harkivskoj oblasti.

„Sustavni neprijateljski zračni i raketni udari na prijelaze preko rijeke Oskil značajno su otežali logističku potporu postrojbama Obrambenih snaga na tom području”, priopćio je Glavni stožer.

Ovo priznanje uslijedilo je nakon široko dijeljenih fotografija iznemoglih vojnika iz 2. mehaniziranog bataljuna 14. odvojene mehanizirane brigade, što je u četvrtak izazvalo brzu reakciju Ministarstva obrane. Prema riječima dužnosnika, postrojbe na tom području sada se opskrbljuju plovilima i teškim dronovima  rizično i ograničeno privremeno rješenje dok ruske snage nastavljaju gađati opskrbne pravce.

Glavni stožer također je naveo da poduzima mjere za jačanje protuzračne obrane, proširenje sposobnosti elektroničkog ratovanja te poboljšanje zaštite od dronova u tom sektoru.

„U ovim teškim uvjetima posebna se pozornost posvećuje opskrbi naših vojnika koji izvršavaju zadaće na prvoj crti”, dodaje se u priopćenju.

No, uz vanjski pritisak, vojska je ukazala i na interne propuste. Glavni stožer naveo je da zapovjedništvo brigade nije točno izvještavalo o stanju na terenu, što je pridonijelo gubitku položaja i pogreškama u opskrbi postrojbi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
NAPAD IZ ZRAKA

POSTROJBA PTICE

NOVI NOĆNI NAPAD

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026