U ruskom napadu dronovima tijekom noći na ukrajinski južni grad Odesu poginuo je stariji bračni par, a više od deset ljudi je ozlijeđeno, izvijestili su u petak ukrajinski dužnosnici
NAPAD IZ ZRAKA
NOĆNI HOROR U ODESI Poginuo bračni par, više od 10 ranjenih u ruskom napadu dronovima!
Čitanje članka: < 1 min
U napadu su uništene dvije dvokatnice, a pogođena je još jedna dvokatna zgrada u kojoj su poginule dvije osobe, priopćile su hitne službe. Oštećeni su i stanovi u trokatnici, pri čemu je izbio požar, dodale su.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
„Bračni par, oboje u dobi od 75 godina, poginuo je u noćnom napadu“, rekao je na Telegramu Serhij Lisak, načelnik lokalne vojne uprave.
Lisak je rekao da je u napadu ozlijeđeno 15 osoba, dok su hitne službe navele da ih je 14.
Dodao je da je osam ozlijeđenih zbrinuto u bolnici.
Lisak je objavio fotografije zgrade zahvaćene požarom i druge s velikom rupom na bočnoj strani, kao i snimke spasilačkih ekipa koje rade unutra.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku