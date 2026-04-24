NAPAD IZ ZRAKA

NOĆNI HOROR U ODESI Poginuo bračni par, više od 10 ranjenih u ruskom napadu dronovima!

Piše HINA,
Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

U ruskom napadu dronovima tijekom noći na ukrajinski južni grad Odesu poginuo je stariji bračni par, a više od deset ljudi je ozlijeđeno, izvijestili su u petak ukrajinski dužnosnici

U napadu su uništene dvije dvokatnice, a pogođena je još jedna dvokatna zgrada u kojoj su poginule dvije osobe, priopćile su hitne službe. Oštećeni su i stanovi u trokatnici, pri čemu je izbio požar, dodale su.

Najmanje dvije osobe poginule u noćnom ruskom zračnom napadu na ukrajinsku Odesu
„Bračni par, oboje u dobi od 75 godina, poginuo je u noćnom napadu“, rekao je na Telegramu Serhij Lisak, načelnik lokalne vojne uprave.

Lisak je rekao da je u napadu ozlijeđeno 15 osoba, dok su hitne službe navele da ih je 14.

Dodao je da je osam ozlijeđenih zbrinuto u bolnici.

Aftermath of a Russian drone attack in Odesa
Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Lisak je objavio fotografije zgrade zahvaćene požarom i druge s velikom rupom na bočnoj strani, kao i snimke spasilačkih ekipa koje rade unutra.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

