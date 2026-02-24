FOTO Ukrajinski branitelji stigli na liječenje u hrvatske bolnice

U zagrebačku zračnu luku u utorak je sletio zrakoplov pun ukrajinskih branitelja. Radi se o petoj skupini ranjenih vojnika koji će biti u hrvatskim zdravstvenim institucijama na liječenju i rehabilitaciji.

U zračnoj luci su ih, osim vozila Hitne pomoći i saniteta, dočekali ministar branitelja Tomo Medved i ministrica zdravstva Irena Hrstić. Simbolična je to poruka upravo na 24. veljače, dan kad Ukrajina obilježava četvrtu godišnjicu ruske invazije i agresije na svoju zemlju.

Podsjetimo, Vlada RH je na sjednici održanoj 16. ožujka 2023. donijela Odluku o pružanju pomoći u liječenju i rehabilitaciji ranjenih osoba iz Ukrajine u Republici Hrvatskoj, što uključuje prijem, trijažu, liječenje i rehabilitaciju ranjenika.

Odmah potom osnovana je Radna skupina za provedbu Odluke pod predsjedanjem potpredsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda kao međuresorno tijelo s članovima iz ministarstava zdravstva, vanjskih i europskih poslova, rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, MUP-a i MORH-a te Ministarstva hrvatskih branitelja.

U prethodne tri skupine, u travnju i listopadu 2023. te svibnju 2024., Hrvatska je na liječenje i rehabilitaciju primila 55 ukrajinskih ranjenika, od kojih je njih 12 još u Hrvatskoj na rehabilitaciji. Tijekom 2025. je na liječenje i rehabilitaciju Hrvatska primila 72 ranjenika iz Ukrajine i 30 osoba u pratnji, a svi oni ostvaruju status osoba pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj te prava koja imaju sve raseljene osobe u skladu sa zakonskim propisima.

Svi dolasci i odlasci koordinirani su u suradnji s Ministarstvom zdravstva Ukrajine i Medevac timom iz Norveške, a u komunikaciju je redovno uključeno i Veleposlanstvo Ukrajine u RH. Zrakoplovni prijevoz iz Poljske do RH organiziran je od strane EU iz međunarodne zračne luke Rzeszow- Jasionka u Poljskoj, koja se nalazi blizu granice s Ukrajinom, uslugom Medevac tima i medicinskog aviona.

Nakon dolaska u Hrvatsku, prema unaprijed zaprimljenoj medicinskoj dokumentaciji i trijaži od strane konzilija hrvatskih medicinskih stručnjaka, ranjenici se smještaju u više bolničkih zdravstvenih ustanova na daljnju dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju. Prema individualnom planu liječenja, osigurava im se multidisciplinarna zdravstvena skrb i poboljšanje zdravstvenog stanja, a potom se većina upućuje na rehabilitaciju u veteranske centre, nakon čega se vraćaju u Ukrajinu.

- Provedbom ove aktivnosti Vlada RH nastavlja ustrajno i dosljedno iskazivati potporu ukrajinskom narodu, kako u političkom, diplomatskom i vojnom, tako i u humanitarnom aspektu - pisali su iz Ministarstva branitelja.