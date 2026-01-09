FOTO Snježni par prepustio se strastima na Trešnjevci: Evo što je izradio zagrebački umjetnik
Akademski umjetnik Siniša Reberski i profesor na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti u srijedu je na hladnoći tri sata od snijega oblikovao skulpturu koja prikazuje par koji se prepustio strastima. 'Michelangelo' s Trešnjevke nazvao ju je 'Zagrljaj' i oduševio susjede. Reberski kaže da to ne smatra remek djelom, ali drago mu je da su ljudi prepoznali talent i trud. To mu nije prva snježna skulptura, a dosad je, kaže, radio pritajeno.
