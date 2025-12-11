Obavijesti

FOTO Unutarnji dio tržnice Dolac ponovno je otvoren za građane

Prodavači s gornje plohe Tržnice Dolac bili su smješteni u ulici Pod zidom, na Splavnici te na početku Tkalčićeve ulice. Prodaja cvijeća nalazila se na Trgu bana Jelačića
Zagreb: Unutarnji dio tržnice Dolac ponovno radi
Nakon uspješno obavljenih radova hitne sanacije, unutarnja Hala tržnice Dolac otvorila se u četvrtak, nakon što je Državni inspektorat danas dao pozitivno mišljenje o izvedenim radovima. | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
