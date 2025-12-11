FOTO Unutarnji dio tržnice Dolac ponovno je otvoren za građane

Prodavači s gornje plohe Tržnice Dolac bili su smješteni u ulici Pod zidom, na Splavnici te na početku Tkalčićeve ulice. Prodaja cvijeća nalazila se na Trgu bana Jelačića
Nakon uspješno obavljenih radova hitne sanacije, unutarnja Hala tržnice Dolac otvorila se u četvrtak, nakon što je Državni inspektorat danas dao pozitivno mišljenje o izvedenim radovima.
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Podsjetimo, nakon pada dijela žbuke sa stropa Hale tržnice Dolac, započeti su radovi hitne sanacije koji su proteklih tjedana izvođeni prema Projektu hitnih mjera.
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Radovi su završili u planiranom roku, a Zagrebački holding u utorak je dobio potvrdu građevinske inspekcije da su se stvorili uvjeti za ponovno otvaranje Hale.
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Otvaranjem Hale zaokružuje se redovan režim rada zakupaca na tržnici Dolac, što građanima omogućuje kupnju punog asortimana živežnih namirnica, kao i prije privremenog zatvaranja Dolca.
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
