FOTO Upoznajte Spidermana iz V. Gorice! Kad ne gasi vatru, visi s krovova i uveseljava djecu...

"Dao sam jednom klincu da pokaže judo bacanje na meni, a onda je to bilo fora i ostalima i naravno da nisam mogao odbiti nikoga od njih. Samo su se redali i bacali me. Leđa su me ubijala tjedan dana, ali sam tog dana dobio najjače zagrljaje u životu. Jedna majka me kontaktirala za svog petogodišnjeg sina koji je imao već hrpu operacija na srcu. Htjela je da ga razveselim pa sam ga dočekao na njegovom krovu. Imamo sad već dvije godine običaj da obavezno Spidey navrati kad malenog čeka novi zahvat u bolnici. Kako da čovjek onda ne nastavi to raditi", iskreno će Maximilian. Uz svu svoju požrtvovnost i predanost vatrogastvu i animaciji, Maximilian još i studira Upravljanje u kriznim uvjetima na Veleučilištu Velika Gorica. Aktivno se bavi bicikliranjem i penjanjem. Zadnjih par godina vodi i GeekCon, geek-kulturnu konvenciju u suradnji s Gradom Velika Gorica. | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL