Obavijesti

Galerija

Komentari 0
SUPERHEROJ MAXIMILIAN

FOTO Upoznajte Spidermana iz V. Gorice! Kad ne gasi vatru, visi s krovova i uveseljava djecu...

"Kao i pravom Spideyu, teško je izbalansirati sve, ali eto, ako funkcionira u stripu, valjda može i ovako, tješim se. Zahvalan sam svojoj postrojbi što mi izlaze u susret kad imam humanitarne akcije, nastupe ili konvencije i što su prihvatili “malog švabu” i dali mu priliku da raste", kaže nam Maximilian Bindernagel Vujnović, vatrogasac i animator s adresom u Velikoj Gorici...
Velikogorički spiderman Maksimilian Bindernagel Vujnović
Maximilian Bindernagel Vujnović (30) u vatrogastvo se zaljubio po uzoru na svog očuha koji je tamo bio voditelj odjeljenja. Majka je cijeli život pomagala sa akcijama po domovima za nezbrinutu djecu. Ne čudi, stoga, što je i on krenuo putem dobrote, pomaganja i humanosti. | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
1/41
Maximilian Bindernagel Vujnović (30) u vatrogastvo se zaljubio po uzoru na svog očuha koji je tamo bio voditelj odjeljenja. Majka je cijeli život pomagala sa akcijama po domovima za nezbrinutu djecu. Ne čudi, stoga, što je i on krenuo putem dobrote, pomaganja i humanosti. | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025