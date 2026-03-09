FOTO Urlao i vrijeđao žene na noćnom maršu, pljunuo i na policijsko vozilo. U zatvoru je

Stajao je pored redara i derao se, nisu mu redari smjeli ništa. Bio je vidno alkoholiziran i verbalno vrlo agresivan. Neka je žena dozivala policiju. On je vikao: ‘Što će vam policija?’ i psovao, ispričao nam je jedan od svjedoka incidenta na jubilarnom desetom Noćnome maršu, koji je u nedjelju navečer za Međunarodni dan žena, 8. mart, tradicionalno organizirao fAKTIV.

Kako piše HRT, muškarac je pokušao zaustaviti policijsko vozilo, a potom se verbalno i fizički sukobio sa ženom iz povorke i redarima koji su osiguravali povorku.

- Policajac je došao do njega i srušio ga na pod, no muškarac je bio krupniji i cijelo se vrijeme opirao pa se uspio izvući i počeo bježati po Trgu. Netko je počeo vikati: ‘Pojačanje, pojačanje!’ i ubrzo je stigla još jedna policajka te su ga sustigli, a pomogao im je i jedan građanin - kaže naš sugovornik.

Policija je muškarca privela u policijsku postaju, gdje je tijekom dana nad njim provodila kriminalističko istraživanje.

Iz zagrebačke policije na naš su upit odgovorili da su u nedjelju, 8. ožujka postupali u dva događaja vezano uz prijavljeno javno okupljanje.

Tako su policajci postuali oko 18.15 sati na Trgu Republike Hrvatske kada je došlo do kraćeg verbalnog sukoba.

Drugi događaj je bio oko 19.10 sati u Centru.

- U trenutku kada su sudionici prolazili Trgom bana Josipa Jelačića i Gajevom ulicom, istima je prišao 41-godišnji građanin pod utjecajem alkohola, koji nije bio niti sudionik javnog okupljanja Noćni marš 8 Mart niti sudionik kontra prosvjeda, te narušavao javni red i mir odnosno počinio prekršaje iz članka 6. i 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira - kazali su iz policije.

Riječ je o prekršajima naročito drskog ponašanja na javnom mjestu te vrijeđanja ili omalovažavanja službenih osoba. Naime, alkoholizirani muškarac je prvo pljunuo na službeno policijsko vozilo, a potom pogrdnim riječima počeo vrijeđati sudionike javnog okupljanja.

- Okrivljenik je danas uz optužni prijedlog radi počinjenja prekršaja iz članka 6. i 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira doveden na Općinski prekršajni sud u Zagrebu, gdje mu je sud odredio zadržavanje u trajanju do 15 dana, nakon čega je predan u Zatvor u Zagrebu. U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba - dodali su.

Prema organizatoricama, više od 12.000 ljudi prosvjednim maršom kroz centar Zagreba pod sloganom “Žene su kičma otpora” obilježilo je Međunarodni dan žena. Marširalo se Frankopanskom, preko Trga bana Jelačića do Zrinjevca, gdje su bili glazbeni program i razni govornici. Slični marševi bili su i u Osijeku, Rijeci i Puli. Nažalost, tijekom zagrebačkog marša zabilježena su i dva incidenta. Tijekom okupljanja kod Hrvatskog narodnog kazališta, prenosi HRT, došlo je do manjeg incidenta kad se skupini sudionika približilo nekoliko neistomišljenika. Između njih je došlo do kraćeg verbalnog sukoba, no policija je brzo reagirala te su smirili situaciju bez daljnjih posljedica.

- Desetu godinu ponavljamo: ženama nijedno pravo nije poklonjeno. Naše su se pretkinje štrajkovima, blokadama i prosvjedima borile za pravo na obrazovanje, za osmosatno radno vrijeme i pravo na pobačaj. Borile su se protiv fašizma. Za ta se prava i dalje moramo boriti. Danas marširamo za život bez nasilja i eksploatacije, bez ksenofobije, mizoginije i seksizma, transfobije i nacionalizma. Marširamo za žene koje država nije zaštitila. Marširamo za mir i svijet u kojem se ne normaliziraju ratovi i genocid - napisale su organizatorice na društvenoj mreži dodavši kako se u nedjelju navečer marširalo za antifašističko društvo.

- Momci u crnom, nacionalisti i rasisti, uz blagoslov vlasti, zastrašuju i prijete na našim ulicama. Napadaju migrantske radnike i tjeraju naše sugrađane srpske nacionalnosti. Ali iz straha se razvio otpor. Ljudi ovoga grada već su rekli ne fašizmu. Nikad nećemo okretati glavu od fašizma i zatvarati oči pred nasiljem - poručile su.

Podsjetimo, Međunarodni dan žena obilježava se u spomen na prosvjed na kojem je 15 tisuća tekstilnih radnica 8. ožujka 1857. u New Yorku zatražilo bolje uvjete rada i veće plaće. 