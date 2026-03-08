Više od 12 tisuća ljudi marširalo Zagrebom za žene: 'Marširamo za žene koja država nije štitila'

Pod parolom 'Žene – kičma otpora' održan je deseti zagrebački Noćni marš, kojeg je organizirao Feministički kolektiv fAKTIV. Više od 12.000 ljudi prosvjednim maršom kroz centar Zagreba proslavilo je 8. mart i feminističku borbu koja desetljećima poziva na otpor - patrijarhatu, homofobiji i transfobiji, fašizmu i ratu. Podsjetile su kako ženama nijedno pravo nije poklonjeno.

- Naše su se pretkinje štrajkovima, blokadama i prosvjedima borile za pravo na obrazovanje, za osmosatno radno vrijeme i pravo na pobačaj. Borile su se protiv fašizma. Za ta se prava i dalje moramo boriti. Danas marširamo za život bez nasilja i eksploatacije, bez ksenofobije, mizoginije i seksizma, transfobije i nacionalizma. Marširamo za žene koje država nije zaštitila. Marširamo za mir i svijet u kojem se ne normaliziraju ratovi i genocid, istaknule su.

fAKTIV je naglasio da maršira i za sve radnice jer 8. mart je radnički praznik.

- Ženska radnička borba je borba za dostojanstven život većine: za plaće od kojih se može živjeti, za mirovine bez kopanja po kontejnerima, za radno vrijeme koje ne guta cijeli dan i za javne servise koji neće biti žrtvovani tržištu. Ne pristajemo na ekonomiju koja počiva na potplaćenom i nevidljivom radu žena. Tražimo ulaganje u javne sustave, dostojanstvene plaće, društvo u kojem briga nije privatna stvar pojedinki, nego političko i društveno pitanje. U društvu koje relativizira mizoginiju, seksizam i homofobiju, gdje se secira ponašanje žrtve umjesto odgovornost nasilnika, nasilje nije iznimka – nasilje je temelj sustava. Govorimo za one koje ne mogu, jer riskiraju posao, dom ili sigurnost. Život bez nasilja nije vizija za neku ‘bolju generaciju’ ni obećanje koje se stalno odgađa. To je minimum ispod kojeg ne pristajemo živjeti. Dok se mladiće s prizivom savjesti za vojni rok kažnjava, ginekolozi se na priziv savjesti pozivaju bez stvarne kontrole, njih gotovo 60 posto. Iz dana u dan suočavamo se sa sustavom koji nema namjeru zadirati u liječničku samovolju jer više služi Kaptolu nego našem zdravlju, poručile su.

- Momci u crnom, nacionalisti i rasisti, uz blagoslov vlasti, zastrašuju i prijete na našim ulicama. Napadaju migrantske radnike i tjeraju naše sugrađane srpske nacionalnosti. Ali iz straha se razvio otpor. Ljudi ovoga grada već su rekli ne fašizmu, a reći će i danas. Nikada nećemo okretati glavu od fašizme i zatvarati oči pred nasiljem. Tražimo od vlasti da preuzme odgovornost za nasilje i mržnju koji se razlijevaju ovim društvom – od sabornica preko novinskih članaka do interneta, istaknuo je fAKTIV te dodale i da najmanja borba daje rezultate, ali ključ je u zajedništvu i solidarnosti. Same možemo malo, ali zajedno možemo sve. Jer mi smo žene - kičma ovog društva i kičma otpora, zaključile su.

Podsjetimo, na Noćni marš nije prošao bez incidenata. Nepoznati muškarac napao je verbalno sudionike marša. Derao se na jednu ženu te joj se unosio u lice. U pomoć joj je pritekao redar, da bi potom reagirao policajac. Opirao se i gurao ga pa ga je srušio na tlo i svladao, kako je bilo vidljivo na Dnevniku HRT-a. Policija istražuje slučaj. Kako piše HRT, to nije jedini incident. Drugi incident dogodio se na Trgu bana Josipa Jelačića. Muškarac je pokušao zaustaviti policijsko vozilo, a potom se fizički i verbalno sukobio s redarima koji su osiguravali povorku. Suprotstavio se i policiji, a nakon incidenta su ga priveli.