FOTO Uskokovi istražitelji doveli Željka Keruma na pretres kuće
Kerum je uhićen zbog afere oko konobe Pršut u Kaštel Štafiliću koju je bespravno izgradio, a upitna je i legalizacija objekta. Osim njega je uhićen i službenik Grada Kaštela Andrija Polić koji je potpisao rješenje o legalizaciji. U PNUSKOK-u je završio i Igor Sapunar inače nećak uhićenog Keruma.
Osim poduzetnika, nekadašnjeg gradonačelnika Splita i predsjednika Hrvatske građanske stranke (HGS) Željka Keruma koji je uhićen u srijedu navečer u Veloj Luci zbog sumnje u koruptivna kaznena djela u aferi oko konobe Pršut uhićeni su, kako se doznaje, i njegov nećak te službenik Grada Kaštela. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL