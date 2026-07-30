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AFERA 'KONOBA PRŠUT'

FOTO Uskokovi istražitelji doveli Željka Keruma na pretres kuće

​Kerum je uhićen zbog ​afere oko konobe Pršut u Kaštel Štafiliću koju je bespravno izgradio, a upitna je i legalizacija objekta. ​Osim njega je uhićen i službenik Grada Kaštela Andrija Polić koji je potpisao rješenje o legalizaciji​. U PNUSKOK-u je završio i Igor Sapunar inače nećak uhićenog Keruma.
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Split: USKOK-ovi istražitelji doveli Keruma u kuću na Mejama
​​Osim poduzetnik​a, nekadašnj​eg gradonačelnik​a Splita i predsjednik​a Hrvatske građanske stranke (HGS) Željk​a Kerum​a koji je​ uhićen u srijedu navečer u Veloj Luci zbog sumnje u koruptivna kaznena djela u aferi oko konobe Pršut uhićeni su, kako se doznaje, i njegov nećak te službenik Grada Kaštela. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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​​Osim poduzetnik​a, nekadašnj​eg gradonačelnik​a Splita i predsjednik​a Hrvatske građanske stranke (HGS) Željk​a Kerum​a koji je​ uhićen u srijedu navečer u Veloj Luci zbog sumnje u koruptivna kaznena djela u aferi oko konobe Pršut uhićeni su, kako se doznaje, i njegov nećak te službenik Grada Kaštela. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Komentari 3

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