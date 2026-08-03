FOTO Usred Sydneyja se srušila zgrada, sedmero ljudi u bolnici

Dvije su osobe u teškom stanju prevezene u bolnicu nakon što se u ponedjeljak ujutro urušio dio zgrade u predgrađu Sydneyja Ultimo. Zid i dio krova zgrade na gradilištu srušili su se na parkirana vozila na susjednoj benzinskoj postaji, izazvavši potpuni kaos.

Kaotične scene i "velika eksplozija"

Hitne službe pozvane su u ulicu Wattle nešto prije 11 sati. Svjedoci su opisali kako su čuli zaglušujuću buku, poput "velike eksplozije". Zapovjednik vatrogasaca Peter Murray opisao je prizor kao "kaotičan", a samo mjesto nesreće "vrlo opasnim". Ruševine su zatrpale dva terenska vozila tvrtke Modus Projects. Iz tvrtke su priopćili da njihovi zaposlenici nisu ozlijeđeni te da izvode radove na susjednoj parceli. Benzinska postaja je zatvorena, a 35 osoba evakuirano je iz obližnjih zgrada kao mjera opreza.

​- U početku je bilo kaotično... radili smo na tome da unesemo neku vrstu sigurnosti u situaciju - rekao je glasnogovornik vatrogasaca.

Foto: JEREMY PIPER

Sedam osoba pregledano, dvojica u bolnici

Bolničari su na mjestu događaja pregledali ukupno sedam osoba. Dvojica muškaraca, jedan u 30-im, a drugi u 60-im godinama, prevezeni su u bolnice u teškom ali stabilnom stanju. Jedan je muškarac zadobio ozljede nogu, a drugi je zadobio ozljede vrata i leđa. Svjedok Abdou Mahrouk, koji je bio na postaji, rekao je da je vidio kako je jedan od ozlijeđenih imao "jako ozlijeđeno stopalo". Četiri osobe odbile su liječničku pomoć.

Foto: JEREMY PIPER

Na mjestu urušavanja planiran je studentski dom

Zgrada koja se urušila dio je gradilišta na kojem je odobrena izgradnja peterokatnog kompleksa za studentski smještaj, projekta vrijednog 9,5 milijuna dolara. Planove developera TQK Pty Ltd, koji uključuju rušenje postojećeg skladišta, odobrilo je Gradsko vijeće 2020. godine. Specijalizirani tim za urbano traganje koristi dronove za procjenu oštećenja i stabilnosti konstrukcije te se provjerava opasnost od curenja plina. Inspektori SafeWork NSW-a i sindikalni predstavnici istražuju uzroke urušavanja. Zbog nesreće su zatvorene dvije prometne trake, uzrokujući značajne gužve.

*uz korištenje Ai-ja