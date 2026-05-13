OPET GA OBNAVLJAJU FOTO: USTANI, BANE! Ovako se ban Jelačić vratio na Trg 1990.

Oko spomenika banu Josipu Jelačiću na glavnom zagrebačkom trgu ovih dana postavljene su skele. Razlog je obnova spomenika. Ban Josip Jelačić na glavni zagrebački trg vratio se prije 36 godina, 16. listopada 1990. Nakon što je 1947. uklonjen, kip je 1990. i vraćen na 33. godišnjicu uklanjanja, postavši simbolom osamostaljenja Hrvatske. Izradio ga je austrijski kipar Anton Dominik Ritter von Fernkorn. Kip koji prikazuje bana na konju Emiru i s isukanom sabljom prvi je put postavljen 19. rujna 1866. U galeriji donosimo nikad viđene fotografije rastavljenog spomenika u zagrebačkoj gliptoteci te prizore sa svečanosti vraćanja bana na trg u listopadu 1990.