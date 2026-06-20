FOTO Utukli milijune u bazen, Trump sada tvrdi da su ga vandali oštetili kemikalijama

Predsjednik Donald Trump izjavio je da su vandali namjerno oštetili nedavno obnovljeni reflektirajući bazen u blizini Lincolnovog spomenika. Njegove tvrdnje dolaze u vrijeme dok se bazen, u čiju je obnovu uloženo gotovo 15 milijuna dolara, već suočava s problemima poput rasta algi i ljuštenja boje, a policija istražuje cijeli incident.

Optužbe s društvene mreže

Foto: Aaron Schwartz

U objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social u petak, predsjednik Trump osvrnuo se na stanje u glavnom gradu.

"Stvari uistinu izgledaju dobro u glavnom gradu naše nacije, a tome dodajte i činjenicu da je Washington, D.C., sada jedan od najsigurnijih gradova bilo gdje u Sjedinjenim Državama", napisao je Trump, no odmah je upozorio na probleme.

"Međutim, imali smo ozbiljnih problema s vandalizmom na prekrasnom reflektirajućem bazenu, koji se nalazi između Washingtonovog spomenika i Lincolnovog spomenika. Baš kao što su prije tri dana uništili travu izvan bazena, učinili su i sve što je moguće kako bi oštetili unutarnju površinu koja je tek postavljena."

Trump je optužio vandale da su koristili kemikalije kako bi uništili novo postavljenu površinu bazena, ali i travnjake koji ga okružuju.

"Nema razlike od kemikalija koje su korištene na Nacionalnom Mallu, nešto slično su upotrijebili i u reflektirajućem bazenu kako bi pokušali uništiti i omalovažiti naš prekrasan rad", dodao je.

Poveznica s prijašnjim incidentom

Trumpove izjave o kemikalijama aludiraju na incident koji se dogodio otprilike tjedan dana ranije, kada je na travnjaku Nacionalnog Malla, između Washingtonovog spomenika i Spomenika Drugom svjetskom ratu, urezana velika poruka "8647". Dužnosnici administracije su tu poruku okarakterizirali kao prijeteću, pojašnjavajući kako se u američkom slengu broj "86" ponekad koristi u značenju "ukloniti" ili "riješiti se nečega", dok se "47" odnosi na Trumpa kao 47. predsjednika nacije. Policija za parkove Sjedinjenih Država istražuje i taj slučaj vandalizma, a uzeti su i uzorci trave za testiranje.

Foto: Aaron Schwartz

Problemi nakon skupocjene obnove

Problemi s reflektirajućim bazenom postali su javna tema samo nekoliko dana nakon što je dovršen projekt obnove vrijedan 14,8 milijuna dolara. Cilj obnove bio je postići dno bazena u "plavoj boji američke zastave", no nedugo nakon otvaranja u vodi su se pojavile alge koje su zamutile vodu i prekrile dijelove obnovljene površine.

Služba nacionalnih parkova i izvođači radova ovog su tjedna primijenili kemikalije i tehnologiju ozonskih nanomjehurića kako bi suzbili rast algi. Radnici su također koristili sustav za usisavanje sličan onima za bazene kako bi uklonili alge s dna.

"Nema štetnih nuspojava za morski život ili za okoliš", navela je služba u priopćenju.

Predsjednik Trump potvrdio je da se situacija popravlja.

"Alge su 75 posto uklonjene, stanje će uskoro biti u potpunosti sanirano, a vandalizirano područje, srećom, predstavlja samo malu štetu i bit će popravljeno početkom sljedećeg tjedna", poručio je.

Također je naveo da policija aktivno istražuje navodni vandalizam. Fotografije objavljene na društvenim mrežama u petak prikazivale su pripadnike tajne službe i policije za parkove kako patroliraju područjem. Istovremeno su se pojavile i snimke na kojima se vide ljudi okupljeni u blizini bazena kako kritiziraju projekt obnove i pozdravljaju pojavu algi.

*uz korištenje AI-ja