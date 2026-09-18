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ZAVRŠILA U BOLNICI

FOTO Užas kod Sl. Broda: Žena (35) autom sletjela s nasipa pa završila na krovu. Ozlijeđena je

Piše Antonela Šaponja,
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FOTO Užas kod Sl. Broda: Žena (35) autom sletjela s nasipa pa završila na krovu. Ozlijeđena je
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Foto: JVP Grada Slavonskog Broda
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Nesreća se dogodila oko 2 sata u noći. Vozačica je u zavoju udesno zbog neprilagođene brzine izgubila nadzor nad upravljačem. Za nesreću je policija saznala tek u 6.25 sati ujutro.

Teška prometna nesreća dogodila se tijekom noći u blizini Zbjega prema Kaniži, gdje je 35-godišnja vozačica zbog neprilagođene brzine izgubila nadzor nad automobilom, sletjela s ceste i prevrnula se na krov. Teško je ozlijeđena i zadržana je na liječenju u slavonskobrodskoj bolnici.

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Foto: JVP Grada Slavonskog Broda

Prema informacijama Policijske uprave brodsko-posavske, nesreća se dogodila oko 2 sata u noći. Vozačica je u zavoju udesno zbog neprilagođene brzine izgubila nadzor nad upravljačem. Automobil je potom u zanošenju sletio na travnatu površinu i kosinu nasipa, gdje se prevrnuo i zaustavio na krovu.

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O nesreći je policija saznala u 6.25 sati nakon dojave Hitne medicinske pomoći, a policijski službenici Postaje prometne policije naknadno su izašli na mjesto događaja.

U spašavanju su sudjelovali i pripadnici JVP-a Grada Slavonskog Broda. Na intervenciju je upućeno jedno vatrogasno vozilo s tri vatrogasca. Kada su stigli, ozlijeđenu vozačicu iz automobila već su izvukli vatrogasci Vatrogasne zajednice općine Bebrina.

Vozačici je pružena liječnička pomoć, nakon čega je prevezena u bolnicu u Slavonskom Brodu, gdje je zadržana na daljnjem liječenju.

Vatrogasci JVP-a Slavonskog Broda pregledali su mjesto nesreće i uklonili mogućnost nastanka požara vađenjem akumulatorske baterije iz teško oštećenog automobila. Njihova intervencija završila je u 7.09 sati.

Policija je od 35-godišnjakinje uzela potrebne uzorke radi analize na prisutnost opojnih sredstava u organizmu. Nakon što zaprime rezultate analize, policijski službenici proslijedit će odgovarajuća pismena nadležnom sudu.

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