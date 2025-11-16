Obavijesti

IZLETJELI S CESTE

FOTO Užas kraj Ludbrega! Auto na krovu, vatrogasci izvlačili četvero ljudi. Završili u bolnici

Piše Iva Tomas,
FOTO Užas kraj Ludbrega! Auto na krovu, vatrogasci izvlačili četvero ljudi. Završili u bolnici
Foto: DVD Sveti Đurđ

Vatrogasci su zajedno s timom Hitne pomoći izvlačili ozlijeđene i prenosili ih do vozila Hitne

Četiri su osobe ozlijeđene u izlijetanju auta s ceste u nedjelju oko 1.30 sati na cesti između Svetog Đurđa i Hrženice, u blizini Ludbrega, javili su vatrogasci, prenosi Danica.hr.

Kako nam je potvrdila varaždinska policija, vozačica i troje putnika su ozlijeđeni, a prevezli su ih u bolnicu.

Foto: Facebook

- Po dolasku na mjesto nesreće zatekli smo četiri osobe koje su sudjelovale u nesreći, od kojih su još tri bile u vozilu. Uz domaći DVD Hrženica, pristupili smo probijanju do unesrećenih osoba u vozilu i imobilizaciji - kazali su vatrogasci DVD-a Sveti Đurđ.

Foto: Facebook

Vatrogasci su zajedno s timom Hitne pomoći izvlačili unesrećene osobe i prenosili ih do vozila Hitne.

Foto: Facebook

Na intervenciji su sudjelovali i pripadnici Policijske postaje Varaždin koji su obavili očevid, te dva tima hitne, naglasili su iz DVD-a Sveti Đurđ.

