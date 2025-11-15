Obavijesti

News

Komentari 0
TRAGEDIJA

Tisuće na prosvjedu u Skoplju uoči suđenja zbog smrtonosnog požara u noćnom klubu

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Tisuće na prosvjedu u Skoplju uoči suđenja zbog smrtonosnog požara u noćnom klubu
Foto: STR-1234

Obitelji poginulih i oni koji ih podržavaju, odjeveni u crno s fotografijama u rukama, tražili su pravdu za stradale u požaru koji je izbio 16. ožujka tijekom hip-hop koncerta u Kočanima, gradu s 25.000 stanovnika 80 kilometara istočno od Skoplja

Tisuće ljudi okupile su se u subotu u sjevernomakedonskom glavnom gradu Skoplju tražeći pravdu za žrtve požara u noćnom klubu u ožujku u kojem je poginulo 63 ljudi, uoči očekivanog početka suđenja odgovornima za tu tragediju.

Obitelji poginulih i oni koji ih podržavaju, odjeveni u crno s fotografijama u rukama, tražili su pravdu za stradale u požaru koji je izbio 16. ožujka tijekom hip-hop koncerta u Kočanima, gradu s 25.000 stanovnika 80 kilometara istočno od Skoplja.

Vlasti Sjeverne Makedonije podigle su optužnice protiv 37 ljudi vezano uz požar.

STRADALI U DISKOTECI SMRTI... FOTO 'Dijete mi je ubio sustav': Potresne scene iz Skoplja. Traže pravdu za 63 poginulih u požaru
FOTO 'Dijete mi je ubio sustav': Potresne scene iz Skoplja. Traže pravdu za 63 poginulih u požaru

"Postoji nada da nećemo zaboraviti, nada da nećemo odustati i nada da ćemo konačno imati suđenje u ovoj zemlji u kojem će svi, svi odgovorni biti pozvani na odgovornost", rekao je Bojan Eftimov, jedan od prosvjednika.

Deseci su ozlijeđeni dok su se borili da izađu kroz jedini izlaz iz noćnog kluba dok se plamen širio.

Vjeruje se da je požar izazvao vatromet na pozornici tijekom koncerta, što je izazvalo stampedo prema izlazu. 

Očekuje se da će prvo ročište početi 19. studenog.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Na pomolu ekstremna promjena vremena u Hrvatskoj: Najavili snijeg, evo gdje i kad se očekuje
VELIKA VREMENSKA PROGNOZA

Na pomolu ekstremna promjena vremena u Hrvatskoj: Najavili snijeg, evo gdje i kad se očekuje

U ponedjeljak promjenljivo i kišovito, ponegdje uz obilnu oborinu i grmljavinu. Nevremena lokalno u ponedjeljak može biti uglavnom na sjevernom Jadranu, a u utorak u Dalmaciji, pišu iz DHMZ-a...
Nakon naše objave Crkva je maknula zabilježbu sa stanova na zagrebačkom Borongaju
KAOS SA STANOVIMA

Nakon naše objave Crkva je maknula zabilježbu sa stanova na zagrebačkom Borongaju

Stanari su nas također izvijestili da se pokrenuo i investitor GIP Pionir i predao elaborat za etažiranje kako bi napokon imali vlasničke listove.
Tko su Marijini Ratnici? Popis mračnih tajni naših klečavaca i seks afera njihovog vođe...
MAČ I KRUNICA

Tko su Marijini Ratnici? Popis mračnih tajni naših klečavaca i seks afera njihovog vođe...

NOVI EXPRESS Nepoznata strana sekte Marijinih ratnika koju nosi simbolika mača i krunice gdje svečanim obredom primanja u ‘ratnike’ i javnim prisegama iz godine u godinu obnavljaju odanost sljedbenika

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025