Tisuće na prosvjedu u Skoplju uoči suđenja zbog smrtonosnog požara u noćnom klubu

Tisuće ljudi okupile su se u subotu u sjevernomakedonskom glavnom gradu Skoplju tražeći pravdu za žrtve požara u noćnom klubu u ožujku u kojem je poginulo 63 ljudi, uoči očekivanog početka suđenja odgovornima za tu tragediju.

Obitelji poginulih i oni koji ih podržavaju, odjeveni u crno s fotografijama u rukama, tražili su pravdu za stradale u požaru koji je izbio 16. ožujka tijekom hip-hop koncerta u Kočanima, gradu s 25.000 stanovnika 80 kilometara istočno od Skoplja.

Vlasti Sjeverne Makedonije podigle su optužnice protiv 37 ljudi vezano uz požar.

"Postoji nada da nećemo zaboraviti, nada da nećemo odustati i nada da ćemo konačno imati suđenje u ovoj zemlji u kojem će svi, svi odgovorni biti pozvani na odgovornost", rekao je Bojan Eftimov, jedan od prosvjednika.

Deseci su ozlijeđeni dok su se borili da izađu kroz jedini izlaz iz noćnog kluba dok se plamen širio.

Vjeruje se da je požar izazvao vatromet na pozornici tijekom koncerta, što je izazvalo stampedo prema izlazu.

Očekuje se da će prvo ročište početi 19. studenog.