FOTO Užas kraj Velike Gorice: Sudarili se traktor i automobil, jedan čovjek završio u bolnici

U blizini Lukavca u subotu u večernjim satima došlo je do prometne nesreće u kojoj su se sudarili osobni automobil i traktor, javlja nam naš čitatelj.

- Prolazio sam i vidio dvije hitne pomoći, a čuo sam i neke krikove. Čini mi se da je auto naletio na traktor - kaže nam čitatelj.

Foto: Čitatelj 24sata

Informaciju o nesreći potvrdili su nam i iz Javne vatrogasne postrojbe Velika Gorica. Dojavu o nesreći zaprimili su u 21 sat i 19 minuta.

Na terenu je bilo devet vatrogasaca s dva vozila, a nesreća se dogodila u šumi između Lukavca i Markuševca Turopoljskog.

Foto: Čitatelj 24sata

- U osobnom automobilu bilo je dvoje ljudi, a traktorom je upravljala jedna osoba. Kada smo došli na mjesto nesreće, svi su već bili van vozila, a jedna osoba prevezena je u bolnicu - kažu nam vatrogasci.