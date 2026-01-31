Obavijesti

INTERVENIRALI I VATROGASCI

FOTO Užas kraj Velike Gorice: Sudarili se traktor i automobil, jedan čovjek završio u bolnici

FOTO Užas kraj Velike Gorice: Sudarili se traktor i automobil, jedan čovjek završio u bolnici
Foto: Čitatelj 24sata

Nesreća se dogodila u šumi između Lukavca i Markuševca Turopoljskog

U blizini Lukavca u subotu u večernjim satima došlo je do prometne nesreće u kojoj su se sudarili osobni automobil i traktor, javlja nam naš čitatelj. 

- Prolazio sam i vidio dvije hitne pomoći, a čuo sam i neke krikove. Čini mi se da je auto naletio na traktor - kaže nam čitatelj.

Foto: Čitatelj 24sata

Informaciju o nesreći potvrdili su nam i iz Javne vatrogasne postrojbe Velika Gorica. Dojavu o nesreći zaprimili su u 21 sat i 19 minuta.

Na terenu je bilo devet vatrogasaca s dva vozila, a nesreća se dogodila u šumi između Lukavca i Markuševca Turopoljskog.

Foto: Čitatelj 24sata

- U osobnom automobilu bilo je dvoje ljudi, a traktorom je upravljala jedna osoba. Kada smo došli na mjesto nesreće, svi su već bili van vozila, a jedna osoba prevezena je u bolnicu - kažu nam vatrogasci.

