STRAVA U PITOMAČI Autom se zabio u cisternu, jedan mrtav

Jedna je osoba poginula i jedna je ozlijeđena u prometnoj nesreći u Ulici Ljudevita Gaja u Pitomači. Prema neslužbenim informacijama, došlo je do sudara dva osobna automobila od kojih je jedan odbačen u parkiranu cisternu.

Ozlijeđenu osobu prevezli su u Opću bolnicu Virovitica, potvrdili su iz PU virovitičko-podravske, piše ICV.

Promet se preusmjerava iz smjera Virovitice kroz Dravsku ulicu u Pitomači, a iz smjera Pitomače prema Otrovancu i Lozanu. Očevid je u tijeku, a na mjesto događaja izlazi Županijsko državno odvjetništvo iz Bjelovara.