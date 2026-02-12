Obavijesti

POLICIJA NA TERENU

FOTO Užas u Sarajevu: Tramvaj iskočio iz tračnica, poginula je žena, više ljudi je ozlijeđeno

Piše HINA
FOTO Užas u Sarajevu: Tramvaj iskočio iz tračnica, poginula je žena, više ljudi je ozlijeđeno
Sarajevo: Tramvaj iskočio iz tračnica u središtu grada

Jedna osoba je poginula, a više ih je ozlijeđeno u četvrtak u Sarajevu kada je gradski tramvaj iskliznuo s tračnica i završio na jednoj od najprometnijih cesta u blizini Zemaljskog muzeja BiH i veleposlanstva SAD

"Smrtno je stradala jedna osoba. Dvije osobe su ozlijeđene prema trenutnim podacima. Tužitelj je obaviješten, a policijski službenici su na terenu", naveli su iz županijskog MUP-a.

Sarajevo: Tramvaj iskočio iz tračnica u središtu grada Sarajevo: Tramvaj iskočio iz tračnica u središtu grada Sarajevo: Tramvaj iskočio iz tračnica u središtu grada
Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Prema dostupnim informacijama tramvaj je iskočio iz tračnica oko podneva probivši pritom zaštitnu ogradu te otklizavši desetak metara na kolnik. Cijeli prednji dio tramvaja je uništen.

U ovoj je nesreći poginula žena koju je tramvaj prignječio pri iskliznuću, a kako bi došli do njezina tijela vatrogasci su morali rezati oštećenu konstrukciju vozila.

Sarajevo: Tramvaj iskočio iz tračnica u središtu grada
Sarajevo: Tramvaj iskočio iz tračnica u središtu grada | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Riječ je o jednom od starih tramvaja češke proizvodnja kakvi se postupno izbacuju iz uporabe otkako je prošle godine počela zamjena novim vozilima čiji je proizvođač švicarski Stadler. Do sada je županijska vlada nabavila 25 novih tramvaja, no neki od starih, kupljenih prije više od 40 godina i dalje su u uporabi.

Užas u Sarajevu: Tramvaj iskočio iz tračnica, poginula je žena, više ljudi je ozlijeđeno 01:57
Užas u Sarajevu: Tramvaj iskočio iz tračnica, poginula je žena, više ljudi je ozlijeđeno | Video: 24sata/Armin Durgut/PIXSELL

Iskliznuće s tračnica kakvo se dogodilo u četvrtak prvo je takve vrste.

Sarajevo: Tramvaj iskočio iz tračnica u središtu grada
Sarajevo: Tramvaj iskočio iz tračnica u središtu grada | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Tramvajski promet u Sarajevu uspostavljen je davne 1885. godine uz konjsku vuču, da bi od 1895. u pogon bili pušteni električni tramvaji.

