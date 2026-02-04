FOTO Prije 42 godine Sarajevo je bilo sportski centar svijeta. Borilišta danas šokiraju mnoge

Prije 42 godine, Zimske olimpijske igre održavale su se u Sarajevu. Organizaciju Igara dobili su 8. svibnja 1978. na sjednici Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) u Ateni. Osim Sarajeva, za domaćinstvo ZOI natjecali su se japanski Sapporo i švedski Göteborg. Igre su počele 8. veljače i trajale su do 19. veljače | Foto: Profimedia