FOTO Prije 42 godine Sarajevo je bilo sportski centar svijeta. Borilišta danas šokiraju mnoge

Prije 42 godine, Zimske olimpijske igre održavale su se u Sarajevu, od 8. do 19. veljače 1984. u Bosnu su se slile tisuće sportaša, a sve je izgrađeno u pet godina. Nažalost, danas većina toga propada
Prije 42 godine, Zimske olimpijske igre održavale su se u Sarajevu. Organizaciju Igara dobili su 8. svibnja 1978. na sjednici Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) u Ateni. Osim Sarajeva, za domaćinstvo ZOI natjecali su se japanski Sapporo i švedski Göteborg. Igre su počele 8. veljače i trajale su do 19. veljače
U pet godina trebali su sagraditi sva potrebna borilišta, a organizacijski odbor potrošio je oko 150 milijuna dolara
Ceremonija otvaranja Olimpijskih igri održala se na stadionu Koševo ispred 60 tisuća gledatelja, a uz male ekrane bili su milijuni gledatelja
Za potrebe igara, sagrađena je staza Zetra koja se koristila za hokej na ledu i umjetničko klizanje. Također su sagrađena borilišta za bob i sanjkanje.
Klizačica Sanda Dubravčić u 15:44 sati zapalila olimpijski plamen na stadionu Koševo
Četiri godine ranije, SAD i većina zapadnih zemalja bojkotirala je Ljetne olimpijske igre u Moskvi zbog sovjetske invazije na Afganistan stoga su ZOI u Sarajevu bile od iznimne važnosti
Međutim, više od 40 godina kasnije, stanje u kojima su dvorane i borilišta daleko je od idealnog. Većina objekata je napuštena i nikad nije išla u obnovu
Glavna maskota ZOI u Sarajevu bio je vuk Vučko
Skakaonica na Igmanu nikada nije obnovljena, a rijetko koja zemlja može se pohvaliti ovakvim skakonicama. Skakaonice imaju nagib 112 i 90 metara
Bob staza na Trebeviću oštećena je tijekom opsade Sarajeva, ali od 2025. ponovno je u funkciji. Služi kao turistička atrakcija te je omogućeno spuštanje niz stazu uz savjetovanje olimpijca Mirze Nikolajeva
Hotel na planini Igman
Olimpijsko selo bilo je smješteno u naselju Mojmilo
