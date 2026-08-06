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TEŠKA NESREĆA

FOTO: UŽAS U ZAGREBU Auto sletio s ceste i prepolovio se. Čovjek poginuo, ima ozlijeđenih

Piše Bogdan Blotnej, Iva Tomas,
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FOTO: UŽAS U ZAGREBU Auto sletio s ceste i prepolovio se. Čovjek poginuo, ima ozlijeđenih
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Foto: Čitatelj 24sata
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Kako neslužbeno doznajemo, osobu koja je preminula liječnici su na mjestu jako dugo reanimirali

Jedna je osoba poginula, a dvije su ozlijeđene u prometnoj nesreći oko 22 sata u srijedu u Odranskom Obrežu, u Ulici dr. Luje Naletilića. Vozilo je sletjelo s kolnika i prepolovilo se, potvrdili su iz PU zagrebačke. Na teren su izišli i vatrogasci po dojavi, a sve tri osobe su spašavali iz automobila, potvrdili su nam iz JVP Grada Zagreba.

Foto: Čitatelj 24sata

- Na mjestu je bilo puno policije, hitne, vatrogasaca. Bili smo u prolazu nakon što se nesreća dogodila, izgledalo je jako strašno. Rekla bih da su u autu bili svi mladi ljudi - priča nam čitateljica koja se našla na mjestu nesreće.

Kako neslužbeno doznajemo, osobu koja je preminula liječnici su na mjestu jako dugo reanimirali. Unatoč nadljudskim naporima timova Hitne, nisu je mogli spasiti jer su ozljede bile preteške.

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