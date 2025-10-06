FOTO UŽASA 24sata na mjestu gdje je lavina zatrpala Hrvate!

Kako je za STA rekao Miha Arh, predsjednik Bohinjske gorske službe spašavanja i voditelj spasilačke akcije, u akciji sudjeluju gorski spasioci iz Bohinja, Jesenica i Radovljice, kao i gorski spasioci iz Kranjske udruge vodiča spasilačkih pasa. Pojasnio je da su tijekom noći prikupili neke dodatne podatke i analizirali gdje bi se žrtve mogle nalaziti. | Foto: GRZ Slovenije