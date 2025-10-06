Obavijesti

FOTO UŽASA 24sata na mjestu gdje je lavina zatrpala Hrvate!

Lavina je zatrpala Hrvate na Bohinju. Nakon što su slovenski spasioci u nedjelju pronašli tijelo jednog planinara, danas tragaju za dva brata iz Kaštela koji su proglašeni nestalima. Reporter 24sata uživo s mjesta potrage donosi najnovije informacije
Spasilačka akcija ispod vrha Tosca u slovenskim Alpama, gdje je lavina u nedjelju zatrpala troje hrvatskih planinara, nastavila se u ponedjeljak nakon što je bila prekinuta preko noći. | Foto: Luka Safundžić/24sata
