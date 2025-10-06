FOTO UŽASA 24sata na mjestu gdje je lavina zatrpala Hrvate!

Lavina je zatrpala Hrvate na Bohinju. Nakon što su slovenski spasioci u nedjelju pronašli tijelo jednog planinara, danas tragaju za dva brata iz Kaštela koji su proglašeni nestalima. Reporter 24sata uživo s mjesta potrage donosi najnovije informacije
Spasilačka akcija ispod vrha Tosca u slovenskim Alpama, gdje je lavina u nedjelju zatrpala troje hrvatskih planinara, nastavila se u ponedjeljak nakon što je bila prekinuta preko noći.
Gorski spasioci jutros su krenuli prema mjestu nesreće. Nakon što su u nedjelju pronašli tijelo jednog planinara, danas tragaju za dvojicom koji su proglašeni nestalima. Spasilačkim službama pomagat će i posebno obučeni psi.
Traga se za dvojicom braće iz okolice Splita, potvrdio je za 24sata hrvatski veleposlanik u Sloveniji Boris Grigić. Na mjesto odakle kreće potraga stigao je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Dočekao ga je ministar unutarnjih poslova Slovenije Boštjan Poklukar. Održat će sastanak povodom tragedije i nastavka potrage za dvojicom nestalih planinara.
Kako je za STA rekao Miha Arh, predsjednik Bohinjske gorske službe spašavanja i voditelj spasilačke akcije, u akciji sudjeluju gorski spasioci iz Bohinja, Jesenica i Radovljice, kao i gorski spasioci iz Kranjske udruge vodiča spasilačkih pasa. Pojasnio je da su tijekom noći prikupili neke dodatne podatke i analizirali gdje bi se žrtve mogle nalaziti.
Spasilačka ekipa, u kojoj su i policajci iz gorske policijske jedinice, okupila se u sjedištu u Bohinju, odakle su prvo krenuli vozilima prema Uskovnici. Ako vremenski uvjeti, posebno magla, dopuste, pomoći će im i helikopter.
- Lavinu pretražujemo klasično sa sondama - rekao je za 24sata dopredsjednik slovenske gorske službe spašavanja, Miha Primc.
Sedam hrvatskih planinara koji su planinarili u grupi sudjelovalo je u nedjeljnoj nesreći ispod Tosca. Sloveniju je u ranim jutarnjim satima u nedjelju zahvatila izrazito hladna fronta sa snježnim padalinama.
Kako prenosi slovenska novinska agencija STA, oko 10 sati ujutro lavina se aktivirala iznad staze između Vodnikovog doma u Velom polju i Studorskog prevala, odnoseći troje od sedam planinara. Preostala četvorica pozvala su 112 i obavijestila spasioce o nesreći, navodi STA. Na području gdje se lavina obrušila na hrvatske planinare ima preko pola metra snijega.
U opsežnoj akciji spašavanja koju je otežavalo loše vrijeme, gorski spasioci su prilikom pregleda lavine oko 16 sati pronašli jednog od zatrpanih planinara duboko pod snijegom bez znakova života.
Uvjeti su omogućili helikopteru Slovenske vojske, dijelu helikopterske spasilačke ekipe koja dežura u planinama, da preveze preminulog u dolinu.
Zbog opasnih uvjeta i velikog rizika od pokretanja novih lavina, gorski spasioci su prije večeri obustavili akciju i danas nastavili potragu za preostala dva nestala planinara.
U nedjelju, prilikom pristupa području lavine ispod Tosca, spasioci su naišli i na dvojicu mađarskih državljana koji su se spuštali s Vodnikovog doma te su ih sigurno otpratili u dolinu.
Nekoliko udruga gorske spasilačke službe i danas je u pripravnosti u slučaju da nekome od planinara koji su zbog lošeg vremena ostali zaglavljeni u bivacima i planinarskim domovima zatreba pomoć.
Gorska spasilačka služba Slovenije istaknula je da su uvjeti u planinama izuzetno zahtjevni. Količina oborina u visokogorju je velika, a rizik od pokretanja lavina je visok. Stoga snažno savjetuju da se ne posjećuju planine u nadolazećim danima.
Policijska uprava Kranj također je upozorila na izniman oprez u planinama i izbjegavanje strmijih snježnih područja dok se situacija ne smiri i stabilizira. Situacija neposredno nakon snježnih padalina uvijek je izuzetno opasna.
