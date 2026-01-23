FOTO UŽASA Mladi su čudom preživjeli nesreću kod Osijeka!

Troje mladih čudom je preživjelo tešku nesreću na cesti između Osijeka i Tenje u petak oko 2 ujutro Auto, koji je sletio u kanal, potpuno je uništen, a kako bi iščupali troje ozlijeđenih, osječki vatrogasci morali su rezati auto. Vozačica (19) nije prilagodila brzinu stanju na cesti, uslijed čega je prešla u suprotnu traku i sletjela s ceste.

Foto: JVP Osijek

Auto je udario u betonski temelj. Alkotestirali su vozačicu, a nije bila pod utjecajem alkohola i bila je vezana, potvrdila je osječko-baranjska policija za Glas Slavonije. U autu su bili putnici (22 i 23), a svi troje su ozlijeđeni i srećom su zadobili samo lake ozljede. Liječničku pomoć pružili su im u KBC-u Osijek. Protiv 19-godišnjakinje slijede prijave zbog počinjenih prekršaja iz zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Foto: JVP Osijek

Kako je karoserija automobila od prevrtanja i udara u betonsko postolje bila potpuno uništena i deformirana, vatrogasci su rezanjem vrata i metalnih dijelova dolazili do ozlijeđenih. Promet je za vrijeme izvlačenja bio prekinut.

Foto: JVP Osijek