RUSI OPET NAPALI CIVILE FOTO Užasne scene iz Ukrajine: Ogromna buktinja nakon ruskog napada, ubijena jedna osoba...

Najmanje jedna osoba ubijena je u strašnom ruskom napadu na ukrajinsku Zaporižju, ozlijeđeno je najmanje troje ljudi. Iz ruševina stambene zgrade spašeni su žena i dijete, objavila je ukrajinska Pravda. Na mjesto udara odmah su stigle hitne službe, vatrogasci su se borili s ogromnom buktinjom, spasioci pretražuju ruševine... Iz ukrajinske vojske objavili su kako je Rusija lansirala 211 dronova na njih tijekom noći na ponedjeljak.