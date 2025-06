DRAMA U PISKU FOTO 'Vatra nam je blizu kuća, ljudi bježe, ali ne mogu daleko. Gori s obje strane magistrale!'

Požar se širi radi vjetra, vatrogascima je teško gasiti. Vatra je došla do kuća, a ljudi bježe. Nemamo gdje daleko pobjeći jer je sve zatvoreno, gori s obje strane magistrale. Vidimo kanader iznad, a on valjda leti koliko može, i njemu bura otežava posao, rekla nam je čitateljica koja se u Pisku nalazi na odmoru. Požar je izbio u subotu ujutro, a gasi ga sedam ekipa vatrogasaca plus kanaderi. Nestalo je i struje