FOTO Vatrena stihija u Seulu. Stradali najsiromašniji
Požar je izbio oko 5 sati ujutro i zahvatio siromašno područje smješteno na rubu elitne četvrti Gangnam u glavnom gradu Seulu. Oko 300 vatrogasaca borilo se s vatrenom stihijom koja je trenutačno pod kontrolom. Nema mrtvih. Naselje na padini povremeno je tijekom godina zahvaćeno požarima, ranjivost za koju promatrači kažu da je povezana s tijesno zbijenim kućama izgrađenima od materijala koji se lako zapale
Selo se nalazi u blizini nekih od najskupljih četvrti Seula, s visokim stambenim neboderima i luksuznim trgovačkim zonama, te je već dugo simbol izraženih nejednakosti u Južnoj Koreji | Foto: Kim Hong-Ji