Obavijesti

Galerija

Komentari 1
JUŽNA KOREJA

FOTO Vatrena stihija u Seulu. Stradali najsiromašniji

Požar je izbio oko 5 sati ujutro i zahvatio siromašno područje smješteno na rubu elitne četvrti Gangnam u glavnom gradu Seulu. Oko 300 vatrogasaca borilo se s vatrenom stihijom koja je trenutačno pod kontrolom. Nema mrtvih. Naselje na padini povremeno je tijekom godina zahvaćeno požarima, ranjivost za koju promatrači kažu da je povezana s tijesno zbijenim kućama izgrađenima od materijala koji se lako zapale
Fire at Guryong village, in Seoul
Selo se nalazi u blizini nekih od najskupljih četvrti Seula, s visokim stambenim neboderima i luksuznim trgovačkim zonama, te je već dugo simbol izraženih nejednakosti u Južnoj Koreji | Foto: Kim Hong-Ji
1/23
Selo se nalazi u blizini nekih od najskupljih četvrti Seula, s visokim stambenim neboderima i luksuznim trgovačkim zonama, te je već dugo simbol izraženih nejednakosti u Južnoj Koreji | Foto: Kim Hong-Ji
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026