GASE I KANADERI FOTO Vatrena stihija širi se na Korčuli, a kod Primoštena je 80 vatrogasaca na terenu...

Veliki požar izbio je u subotu poslijepodne između Smokvice i Blata, na predjelu Kapja na otoku Korčuli. Općina Blato izvijestila je kako su na terenu pripadnici DVD-a Blato, DVD-a Smokvica, DVD-a Korčula i DVD-a Vela Luka, kao i Civilna zaštita Općine Blato. Pomažu im i kanaderi, a očekuje se i pomoć DVD-a s Pelješca. Požar je izbio i kod Primoštena. Kako nam javljaju iz JVP Šibenik, u gašenju sudjeluje 80 vatrogasaca s 25 vozila, a djeluju i zračne snage.

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