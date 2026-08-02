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SPASILI ŽIVOTINJU

FOTO Vatrogasci barkom stigli do litice na Krku i spasili ovcu: 'Zahtjevan teren na +30 °C'

Piše Antonela Šaponja,
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FOTO Vatrogasci barkom stigli do litice na Krku i spasili ovcu: 'Zahtjevan teren na +30 °C'
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Foto: JVP Grada Krka/Facebook
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Nakon dolaska u Vrbnik, alpinističko-speleo opremu ukrcali su na barku kojom su se prevezli do najbliže moguće točke ispod litice na kojoj se nalazila životinja

Vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka u subotu su spasili ovcu koja je ostala zaglavljena na litici između Vrbnika i Baške, na predjelu Glavina.

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Foto: JVP Grada Krka/Facebook

Na zahtjevnu intervenciju upućena su četiri vatrogasca s jednim vozilom. Nakon dolaska u Vrbnik, alpinističko-speleo opremu ukrcali su na barku kojom su se prevezli do najbliže moguće točke ispod litice na kojoj se nalazila životinja.

Intervenciju su dodatno otežavale visoke temperature, koje su već tada prelazile 30 stupnjeva.

Foto: JVP Grada Krka/Facebook

Nakon iskrcavanja vatrogasci su nastavili pješice po strmom i zahtjevnom terenu, noseći svu potrebnu opremu kroz sipar do litice.

Primjenom alpinističko-speleo tehnika sigurno su se spustili do ovce i uspješno je spasili.

Foto: JVP Grada Krka/Facebook

Ovakve intervencije često su fizički vrlo zahtjevne i odvijaju se u teškim vremenskim uvjetima - poručili su iz JVP-a Grada Krka.

Zahvalili su i mještanima koji su im pomogli te ih barkom prevezli do mjesta s kojeg su mogli nastaviti intervenciju.

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