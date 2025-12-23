FOTO Vatrogasci u ulozi Djeda Božićnjaka donijeli osmijehe mališanima u KBC-u Rijeka

U novom kompleksu KBC-a Rijeka na Sušaku, riječki vatrogasci pretvorili su bolnički dan u pravu blagdansku čaroliju. Djeca na liječenju imala su priliku vidjeti svoje heroje u kostimima Djeda Božićnjaka, vilenjaka i ostalih blagdanskih likova, dok su vatrogasci demonstrirali svoje vještine i hrabrost.

Vrhunac događaja bio je impresivan spust sa šestog kata unutarnjeg dvorišta bolnice, uz pomoć sigurnosnih užadi. Mališani su gledali s otvorenim očima i širokim osmijehom, a nakon spuštanja vatrogasci su im podijelili prigodne poklone. Svaki zagrljaj, svaki osmijeh i svaka riječ zahvale ostavili su trag u srcima djece i njihovih roditelja.

Rijeka: Kostimirani vatrogasci spuštali se niz zidove bolnice gdje su darivali djecu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Blagdani provedeni u bolnici mogu biti teški, a pažnja i toplina koju su pokazali vatrogasci imaju neprocjenjiv pozitivan učinak na emocionalno stanje djece i njihovih obitelji. Hvala im što su bolnicu ispunili radošću i nadom - istaknuo je koliko ovakvi trenutci znače hospitaliziranoj djeci ravnatelj riječke bolnice alen Ružić.

Kostimirani vatrogasci spuštali se niz zidove bolnice gdje su darivali djecu

Osim što su djeci uljepšali dan, vatrogasci su još jednom pokazali koliko je njihova uloga u bolnici važna – kroz svakodnevni rad na Helidromu Delta, spašavanje života hitnom helikopterskom službom i kontinuiranu profesionalnu prisutnost.

Ovom akcijom riječki vatrogasci najavili su želju da se tradicija nastavi i u budućnosti. Cilj je da hospitalizirana djeca dobiju priliku za osmijeh i radost i u godinama koje dolaze, a istovremeno da se dodatno ojača suradnja između KBC-a Rijeka i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke.

Kako su rekli vatrogasci: ponekad je upravo mala gesta pažnje dovoljna da uljepša cijeli dan – i ostavi trajni trag u dječjim srcima.