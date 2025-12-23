Obavijesti

News

Komentari 0
MALA GESTA, VELIKA RADOST

FOTO Vatrogasci u ulozi Djeda Božićnjaka donijeli osmijehe mališanima u KBC-u Rijeka

Piše Meri Tomljanović,
Čitanje članka: 2 min
FOTO Vatrogasci u ulozi Djeda Božićnjaka donijeli osmijehe mališanima u KBC-u Rijeka
12
Rijeka: Kostimirani vatrogasci spuštali se niz zidove bolnice gdje su darivali djecu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Riječki vatrogasci u kostimima Djeda Božićnjaka spustili su se sa šestog kata KBC-a Rijeka i razveselili mališane na liječenju prigodnim poklonima, osmjesima i blagdanskom čarolijom.

U novom kompleksu KBC-a Rijeka na Sušaku, riječki vatrogasci pretvorili su bolnički dan u pravu blagdansku čaroliju. Djeca na liječenju imala su priliku vidjeti svoje heroje u kostimima Djeda Božićnjaka, vilenjaka i ostalih blagdanskih likova, dok su vatrogasci demonstrirali svoje vještine i hrabrost.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Rijeka: Kostimirani vatrogasci spuštali se niz zidove bolnice gdje su darivali djecu Rijeka: Kostimirani vatrogasci spuštali se niz zidove bolnice gdje su darivali djecu Rijeka: Kostimirani vatrogasci spuštali se niz zidove bolnice gdje su darivali djecu
14
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Vrhunac događaja bio je impresivan spust sa šestog kata unutarnjeg dvorišta bolnice, uz pomoć sigurnosnih užadi. Mališani su gledali s otvorenim očima i širokim osmijehom, a nakon spuštanja vatrogasci su im podijelili prigodne poklone. Svaki zagrljaj, svaki osmijeh i svaka riječ zahvale ostavili su trag u srcima djece i njihovih roditelja.

Rijeka: Kostimirani vatrogasci spuštali se niz zidove bolnice gdje su darivali djecu
Rijeka: Kostimirani vatrogasci spuštali se niz zidove bolnice gdje su darivali djecu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Blagdani provedeni u bolnici mogu biti teški, a pažnja i toplina koju su pokazali vatrogasci imaju neprocjenjiv pozitivan učinak na emocionalno stanje djece i njihovih obitelji. Hvala im što su bolnicu ispunili radošću i nadom - istaknuo je koliko ovakvi trenutci znače hospitaliziranoj djeci ravnatelj riječke bolnice alen Ružić.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Kostimirani vatrogasci spuštali se niz zidove bolnice gdje su darivali djecu 01:10
Kostimirani vatrogasci spuštali se niz zidove bolnice gdje su darivali djecu | Video: 24sata/Nel Pavletić/PIXSELL

Osim što su djeci uljepšali dan, vatrogasci su još jednom pokazali koliko je njihova uloga u bolnici važna – kroz svakodnevni rad na Helidromu Delta, spašavanje života hitnom helikopterskom službom i kontinuiranu profesionalnu prisutnost.

Rijeka: Kostimirani vatrogasci spuštali se niz zidove bolnice gdje su darivali djecu
Rijeka: Kostimirani vatrogasci spuštali se niz zidove bolnice gdje su darivali djecu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Ovom akcijom riječki vatrogasci najavili su želju da se tradicija nastavi i u budućnosti. Cilj je da hospitalizirana djeca dobiju priliku za osmijeh i radost i u godinama koje dolaze, a istovremeno da se dodatno ojača suradnja između KBC-a Rijeka i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke.

Rijeka: Kostimirani vatrogasci spuštali se niz zidove bolnice gdje su darivali djecu
Rijeka: Kostimirani vatrogasci spuštali se niz zidove bolnice gdje su darivali djecu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Kako su rekli vatrogasci: ponekad je upravo mala gesta pažnje dovoljna da uljepša cijeli dan – i ostavi trajni trag u dječjim srcima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Užas u Nizozemskoj! Auto uletio u ljude na paradi. Ozlijeđeno je 9 osoba, troje ima teške ozljede
STRAVA U NUNSPEETU

Užas u Nizozemskoj! Auto uletio u ljude na paradi. Ozlijeđeno je 9 osoba, troje ima teške ozljede

Na mjesto nesreće odmah su stigla vozila Hitne, policije, došli su i vatrogasci...
FOTO Sjećate se kuće u Podvinju s lampicama i prvim bijelim poljem? 'Prerezali su mi žice'
VIŠE NE SVIJETLI

FOTO Sjećate se kuće u Podvinju s lampicama i prvim bijelim poljem? 'Prerezali su mi žice'

Oštećeni je upoznat s pravom podnošenja prijedloga za kazneni progon vezano uz kazneno djelo oštećenja tuđe stvari, rekli su iz policije.
Pretučeni član grupe Joy za 24sata: 'Njih 20 me cipelarilo na domjenku sindikata ZET-a'
VIDEO

Pretučeni član grupe Joy za 24sata: 'Njih 20 me cipelarilo na domjenku sindikata ZET-a'

Svakako se nadamo kako će djelatnici MUP-a i nadležno državno odvjetništvo poduzeti sve kako bi se odgovorni kaznili. Svima hvala na mnogobrojnim pozivima i porukama podrške, rekli su ranije iz benda

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025