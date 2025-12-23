Nema više božićnice u Kloštar Ivaniću! HDZ-ova načelnica za 24sata: 'SDP je ukrao Božić'

Stanovnike Kloštar Ivanića jutros je dočekalo neugodno iznenađenje. Na zgradi Općine osvanula je obavijest kojom se građane obavještava da se božićnice više ne dijele zbog nedostatka financijskih sredstava.

- Nemaju novca za isplatu koje su uredno najavili - govore nam zgroženi čitatelji koji su jutros došli pred zgradu Općine.

Za njih više nije bilo božićnica.

Foto: Čitatelj 24sata

'SDP-ovci su ukrali Božić'

Kako smo doznali, božićnice su do sada isplaćene za ukupno 822 osobe, u iznosu od 37.020 eura. Umirovljenici s mirovinom do 600 eura dobili su božićnicu od 50 eura, dok su oni s mirovinom višom od 600 eura dobili 30 eura.

Nezaposleni te korisnici zajamčene minimalne naknade također su ostvarili pravo na 50 eura. Kontaktirali smo načelnicu Općine Kloštar Ivanić Jasenku Haleuš, koja je objasnila kako je došlo do nedostatka sredstava.

Foto: Facebook

- SDP-ovci su ukrali božićnicu umirovljenicima. Danas su neki naši umirovljenici zakinuti za božićnicu i s potpunim pravom se ljute. Ne znam tko bi više zaslužio taj znak pažnje nego oni, ljudi koji su cijeli život radili i punili proračun svoje općine, a danas nisu mogli dobiti ni simboličnu zahvalu - istaknula je načelnica.

Kako navodi, na problem je upozoravala još prilikom donošenja rebalansa proračuna.

- Dogodilo se upravo ono na što sam upozoravala većinu u Općinskom vijeću kada sam predlagala rebalans. U njemu sam predvidjela dodatnih 11.500 eura upravo za božićnice jer smo znali da sredstva predviđena u proračunu koji je predložio bivši načelnik Filipović neće biti dovoljna - rekla je Haleuš.

Prema njezinim riječima, vijećnici SDP-a, uz potporu vijećnika Mislava Lukše i Miroslava Hlada, bili su protiv tog prijedloga te su podržali amandman vijećnika SDP-a Ive Ćosića, kojim su ta sredstva izbačena iz rebalansa.

- Da je moj prijedlog rebalansa usvojen, danas ne bi bilo nikakvih problema oko isplate božićnica. Javnost mora znati da su protiv tog amandmana bili vijećnici HDZ-a i gospodin Marijo Laušin - naglasila je načelnica.

Iako ističe da nije imala mogućnost utjecati na konačnu odluku, Haleuš se ispričala građanima koji su ostali bez božićnice.

- Svim ljudima koji su danas došli pred Općinu i nisu dobili svoju božićnicu iskreno se ispričavam. Poručujem im da ću pokušati pronaći način da unutar svojih ovlasti osiguram sredstva kako bi svi dobili božićnicu koja im pripada. Napravit ćemo preraspodjelu sredstava i isplatiti preostale božićnice - poručila je.

Kloštar Ivanić je naselje i središte istoimene općine smještene u sjeverozapadnoj Moslavini, svega četiri kilometra sjeveroistočno od Ivanić-Grada. Općinu, uz samo naselje Kloštar Ivanić, čini još deset naselja: Bešlinec, Čemernica Lonjska, Donja Obreška, Gornja Obreška, Križci, Lipovec Lonjski, Predavec, Sobočani, Stara Marča i Šćapovec. Prema popisu stanovništva iz 2021. godine, općina broji 5523 stanovnika. Poslali smo upit SDP-u u Kloštar Ivaniću kako bi nam komentirao optužbe HDZ-ove načelnice. Odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.