FOTO Vatrogascima će u gašenju pomagati roboti: 'Oni mogu ući tamo gdje je ljudima opasno'

Abysaltov robot Unitree Go2 uspješno je izveo niz ključnih zadataka u realističnom scenariju: ulazak u zadimljeni objekt, izviđanje i prijenos podataka iz unutrašnjost te lociranje ozlijeđenih
ZAGREB, 25. ožujka 2026. - Vatrogasna zajednica Grada Zagreba, Vatrogasci Trnje, Državna vatrogasna škola i tvrtka Abysalto demonstrirali su prvi javni „Proof of Concept“ u kojem je prikazano kako se robotika i umjetna inteligencija mogu koristiti kao podrška vatrogascima u visokorizičnim situacijama.
ZAGREB, 25. ožujka 2026. - Vatrogasna zajednica Grada Zagreba, Vatrogasci Trnje, Državna vatrogasna škola i tvrtka Abysalto demonstrirali su prvi javni „Proof of Concept“ u kojem je prikazano kako se robotika i umjetna inteligencija mogu koristiti kao podrška vatrogascima u visokorizičnim situacijama.
U simuliranom požaru prikazana je operativna suradnja robotskog psa Unitree Go2 i vatrogasne postrojbe, pokazujući kako robotska platforma, uz AI softver koji je razvijen u Abysaltu, može pomoći vatrogascima u prvim minutama intervencije - posebno kada je ulazak ljudi u prostor rizičan zbog dima, nestabilnosti objekta ili slabe vidljivosti.
Tijekom demonstracije, robot je izveo niz ključnih zadataka u realističnom scenariju: ulazak u zadimljeni objekt, izviđanje i prijenos podataka iz unutrašnjosti, navigaciju kroz gustu zadimljenost uz gotovo nikakvu vidljivost te potporu vatrogascima u lociranju unesrećene osobe koja tijekom vježbe uspješno evakuirana iz opožarenog prostora.
Sustav nadograđen Abysaltovim AI softverom omogućio je robotu interpretaciju podataka u stvarnom vremenu, što je vatrogasnim zapovjednicima i intervencijskom timu donijelo znatno jasniju sliku situacije i brže donošenje odluka.
