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PAKLENE VRUĆINE

FOTO Već se pržimo na 36, a tek je podne prošlo: Pogledajte temperature po gradovima

Toplinski val nikako da popusti, i danas ćemo se pržiti do maksimalnih 39 Celzija u hladu. U unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz razvoj oblaka nekog bi mogao osvježiti i rijetki pljusak, no ostatak zemlje i sljedećih dana čekaju iznimno visoke temperature
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Zagreb: Gra?ani i turisti osvježenje od velikih vru?ina pronašli na Zrinjevcu
Zagreb - 34°C | Foto:
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Zagreb - 34°C | Foto:
Komentari 11

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