PAKLENE VRUĆINE
FOTO Već se pržimo na 36, a tek je podne prošlo: Pogledajte temperature po gradovima
Toplinski val nikako da popusti, i danas ćemo se pržiti do maksimalnih 39 Celzija u hladu. U unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz razvoj oblaka nekog bi mogao osvježiti i rijetki pljusak, no ostatak zemlje i sljedećih dana čekaju iznimno visoke temperature
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Zagreb - 34°C
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Zagreb - 34°C |
Foto:
Zagreb - 34°C
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Rijeka - 32 °C
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Osijek - 36,4 °C
| Foto: Davor Javorović/Ivana Ivanović/Pixsell
Karlovac - 33,2 °C
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Zadar - 31 °C
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Pula - 31.5 °C
| Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL
Slavonski Brod - 35 °C
| Foto: Ivica Galovic/ PIXSELL
Knin - 36,1 °C
| Foto: Davor Javorović/Ivana Ivanović/Pixsell
Vukovar - 35 °C
| Foto: Dubravka Petric/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Gospić - 31,8 °C
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Šibenik - 31,4 °C
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Dubrovnik - 31,2 °C
| Foto: Davor Javorović/Ivana Ivanović/Pixsell
Split - 32,8 °C
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Crikvenica - 30 °C
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Makarska - 31 °C
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Opatija - 28,8°C
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Sisak - 33,1°C
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Ploče - 34,8°C
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Puklavec/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Davor Puklavec/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL