Novi detalji užasa u Svetom Križu Začretju: Djeca su imala ozljede od oštrog predmeta?

Nalazi obdukcije koji bi trebali rasvijetliti uzroke smrti muškarca (46) i dvoje djece stare 17 i 15 godina čija su tijela pronađena u obiteljskoj kući u Svetom Križu Začretju još se čekaju. No, kako neslužbeno doznaju 24sata, na tijelima djece pronađeni su ozljede od oštrog predmeta zbog čega su istražitelji već u ranoj fazi kriminalističkog istraživanja posumnjali kako bi u pitanju mogla biti nasilna smrt. Zasad nema službene potvrde tih informacija, no neslužbeno doznajemo da nije potvrđena sumnja da bi se radilo o vatrenom oružju iako su neki susjedi naveli da su čuli pucnjeve.

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O slučaju se priopćenje oglasilo i Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu.

- Dežurna zamjenica Županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu je 1. kolovoza 2026. rukovodila očevidom koji je proveden u Svetom Križu Začretju, u suradnji s Ekipom za očevide i stručnim službama Policijske uprave krapinsko-zagorske i inspektorice za zaštitu od požara i eksplozija, povodom dojave o požaru i pronalasku mrtvih tijela jedne muške osobe (1979.) i dvoje djece (2009. i 2011.). Tijekom očevida, dežurna zamjenica izdala je uputnicu za prijevoz mrtvih tijela na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku te naložila provođenje obdukcije radi utvrđivanja uzroka smrti - priopćilo je odvjetništvo.

Dodaju da, u suradnji s nadležnim službama Policijske uprave krapinsko-zagorske, provode daljnje mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti. Ističu da vezano uz navedeni događaj za sada ne mogu davati nikakve druge informacije i obavijesti.

Kako smo ranije neslužbeno doznali, sumnja se na dvostruko ubojstvo i samoubojstvo, a riječ je o ocu i dvoje djece. Muškarac je prije događaja na društvenim mrežama ostavio uznemirujuću poruku koja ukazuje na mogući motiv.

Sveti Križ Začetje: U požaru obiteljske kuće poginule tri osobe | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

S obzirom na informacije koje su se pojavile u medijima da su supružnici pozvani u centar na obvezno savjetovanje što prethodi pokretanju razvoda braka, priopćenjem su se oglasili i iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

- Majku iz Svetog Križa Začretja, koja je tragično izgubila dvoje djece i supruga, jutros su posjetile stručne radnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad (HZSR) radi osiguranja potrebne pomoći i podrške, psihosocijalnog savjetovanja i psihosocijalne podrške te ostvarivanja jednokratne novčane naknade. Kako je i ranije komunicirano, obitelj nije bila u tretmanu HZSR-a, niti su poduzimane bilo kakve mjere obiteljskopravne zaštite zbog nasilja u obitelji ili drugih neprihvatljivih oblika ponašanja. Evidentirano je nedavno pokretanje postupka obveznog savjetovanja prije razvoda braka, a o čemu je HZSR danas obavijestio nadležno ministarstvo. U okviru navedenog postupka su započele redovne aktivnosti provedbe, i isti nije mjera obiteljskopravne zaštite propisana Obiteljskim zakonom - poručuju iz Zavoda.

Kako piše Ana Raić za Index, supružnici su se razvodili, postigli su dogovor oko zajedničke skrbi te se majka odselila.

Ističu da su stručni radnici HZSR-a i dalje na raspolaganju majci i obitelji za svu dodatnu pomoć i podršku u ovom iznimno teškom razdoblju te su izrazili duboko žaljenje zbog tragedije i uputili najiskrenije izraze sućuti obitelji i svim ožalošćenima.

Podsjetimo, u subotu, 1. kolovoza, u 7.24 sati policija je zaprimila dojavu o požaru u obiteljskoj kući u Svetom Križu Začretju. Požar su ugasili vatrogasci Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveti Križ Začretje nakon čega su u kući pronađena tijela troje ljudi.

Sveti Križ Začetje: U požaru obiteljske kuće poginule tri osobe | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Prilikom očevida policijskih službenika i inspektorice za zaštitu od požara i eksplozija, a kojim je rukovodila dežurna zamjenica Županijskog državnog odvjetništva iz Zagreba, na katu obiteljske kuće u Svetom Križu Začretje pronađena su mrtva tijela dvije maloljetne osobe te mrtvo tijelo 46-godišnjeg hrvatskog državljanina. Također je utvrđeno kako je u nekoliko prostorija u kući zapaljena vatra koja je izazvala požar - priopćila je policija nakon obavljenog očevida.

Tijela su prevezli u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu na obdukciju i utvrđivanja točnog uzroka smrti.