FOTO Velika izložba u Vukovaru. Neke fotografije su po prvi put ugledale svijetlo dana
U Hrvatskom domu Vukovar u nedjelju je otvorena multimedijalna izložba fotografija stranih fotoreportera iz ratnog Vukovara 1991., dio njih nikada nije bio prezentiran javnosti, a gradonačelnik Marijan Pavliček rekao je kako fotografije pokazuju strašne prizore grada i ljudi u trenucima najveće tragedije i hrabrosti
Na nama živućima je da budućim naraštajima posvjedočimo i ovakvim vidovima izložbi što se to dogodilo u Vukovaru 1991. godine. Često se ta istina izvrće čak i u hrvatskom društvu, a kamoli ne s lijeve obale Dunava", rekao je Pavliček | Foto: David Jerkovic/PIXSELL